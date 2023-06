Berlin (ots) -Wer ist Banksy? Mit spektakulären Aktionen sorgt der anonyme Street Art Künstler weltweit für Aufmerksamkeit. Seine Schablonen-Graffitis zieren Hauswände und öffentliche Gebäude, Kaffeetassen und T-Shirts und erzielen bei Auktionen Rekordsummen. Banksy ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene. Und dennoch ist wenig über ihn bekannt. Viele Mythen ranken sich um seine Identität. Die neunteilige Podcast-Serie, produziert von rbbKultur, erzählt erstmals detailliert die Geschichte von Banksy - zu hören ab 7. Juli 2023 exklusiv in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/banksy-rebellion-oder-kitsch/94558198/).Phantom und lebende LegendeSeit Jahrzehnten agiert Banksy lieber im Verborgenen. Als Rebell aus dem Untergrund provoziert er und klagt Missstände an. Dabei hält er sich nur selten an die Regeln der etablierten Kunstwelt, seine Aktionen sind oft illegal. Ungeachtet dessen reißen sich Galeristen um seine Werke. Banksy polarisiert: Seine Fans lieben ihn für seinen Humor und die klaren, aber vielschichtigen Botschaften. Seine Gegner verachten ihn und werfen ihm Ausverkauf und Kitsch vor.Internationale RechercheIn neun Episoden führt der Podcast "Banksy - Rebellion oder Kitsch?" zu den wichtigsten Schauplätzen im Leben und künstlerischen Schaffen Banksys: von seiner angeblichen Heimatstadt Bristol geht es nach London, Berlin, Hamburg, New York, Los Angeles, Bethlehem und Kyiv. Autorin und Host Ortrun Schütz begibt sich auf intensive Recherchereisen und will das Phänomen Banksy besser verstehen. Sie trifft Freunde, Wegbegleiter, Unterstützerinnen und Anhänger, die sich zum Teil erstmalig öffentlich zu Banksy äußern. Kunsthändler und Expertinnen kommen ebenso zu Wort, wie Kritiker und Gegner. Und Schauspieler Peter Becker leiht zentralen Statements, die Banksy im Laufe der Jahre veröffentlichte, im Podcast seine Stimme.Auf diese Weise entsteht ein spannendes Storytelling-Format, das ein komplexes Bild von Banksy zeichnet und bisher unbekannte Aspekte seiner Biografie beleuchtet. Wer genau steckt hinter dem Künstlernamen Banksy? Wie kam es dazu, dass ein Underdog, der den Kunstmarkt unterwandert, zum internationalen Star wird? Und was treibt ihn an: Will er für eine bessere Welt kämpfen oder einfach nur Geld verdienen?Exklusiv in der ARD AudiothekDie ersten beiden Folgen von "Banksy - Rebellion oder Kitsch?" sind ab Freitag, 7. Juli 2023, exklusiv in der ARD Audiothek verfügbar. Den Trailer (https://www.ardaudiothek.de/episode/banksy-rebellion-oder-kitsch/banksy-rebellion-oder-kitsch-trailer/ard/94558266/) zum Podcast gibt es schon jetzt. Die weiteren Folgen der neunteiligen Podcast-Serie erscheinen freitags im Wochenrhythmus.Veröffentlichungen in der Übersicht:Episode 1 - Bristol - Die Herkunft (7. Juli 2023)Episode 2 - Kriminelle Vergangenheit (7. Juli 2023)Episode 3 - Banksys Aufstieg (14. Juli 2023)Episode 4 - King Robbo und der Graffiti-Krieg (21. Juli 2023)Episode 5 - Kunstraub, Brangelina und der Elefant (28. Juli 2023)Episode 6 - Rache an der Kunstwelt (4. August 2023)Episode 7 - New York: PR und Charity (11. August 2023)Episode 8 - Das Hotel in Bethlehem (18. August 2023)Episode 9 - Die Ukraine und der Schredder (25. August 2023)Inhaltsangaben zu den einzelnen Episoden und weitere Infos gibt es im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2023/07/20230628-banksy-rebellion-oder-kitsch.html)."Banksy - Rebellion oder Kitsch?" ist ein ARD Audiothek Original von rbbkultur. Die Entstehung des Podcasts wurde ermöglicht mit einem Stipendium des Programms NEUSTART KULTUR durch die VG WORT.Die ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform von ARD und Deutschlandradio. Nahezu 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App sowie als Web-Version unter ardaudiothek.de.Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals sind die ersten beiden Folgen von "Banksy - Rebellion oder Kitsch?" sowie "3 Fragen/3 Antworten" mit Host Ortrun Schütz abrufbar. Sie müssen eingeloggt sein und die Audio/Video-Berechtigung besitzen, um die Audios hören zu können.Sie haben Interesse an regelmäßigen Podcast-Tipps des rbb? Dann abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter Podcast Update (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/podcast-newsletter/podcast-update.html).Pressekontakt:Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationAlke LorenzenTel. 030/97993 - 12108alke.lorenzen@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5545566