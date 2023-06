DJ ENERGIE-BLOG/ZIA: Kappungsgrenze für Modernisierungsumlage zu niedrig

ZIA: Kappungsgrenze für die Modernisierungsumlage ist zu niedrig

Der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft, ZIA, hat die von der Ampel-Koalition geplante Kappungsgrenze für die Modernisierungsumlage für den Einbau umweltfreundlicherer Heizungen kritisiert. Diese werde die ohnehin schwierige Lage der Immobilienwirtschaft weiter verschärfen. "Das Bemühen, untragbare Lasten für Mieterinnen und Mieter zu vermeiden, darf nicht dazu führen, dass Vermieterinnen und Vermieter bei diesem so wichtigen Investment an ihre Grenzen geführt werden", sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner. Eine Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter, die nach der Modernisierung auf Mieter umgelegt werden darf, ist aus Sicht des ZIA eindeutig zu knapp bemessen. Der Effekt könnte fatal sein. "Selbst die gutwilligsten Vermieterinnen und Vermieter könnten deshalb vor einer Modernisierung der Heizungen zurückschrecken", warnte Mattner. Es sei zu erwarten, "dass einige vor diesem Hintergrund die klimapolitisch so wichtigen Investitionen vorerst aufschieben werden."

Eigentümerverband sieht bei Heizungsgesetz zu hohe Belastung für Vermieter

Der Eigentümerverband Haus & Grund hat die Neufassung des Heizungsgesetzes kritisiert und vor einer zu hohen Belastung für Vermieterinnen und Vermieter gewarnt. Die Möglichkeiten zur Weitergabe von Investitionskosten an Mieter seien so gering, dass viele Eigentümer eine neue Heizung gar nicht bezahlen könnten, sagte Verbandspräsident Kai Warnecke dem TV-Sender Welt. An eine echte Technologiefreiheit glaub der Verbandspräsident zudem nicht. "Auf dem Papier mag die FDP was rausgeholt haben, für die Bürgerinnen und Bürger wird sich nichts verbessern", sagte er. Stehe einmal die Wärmeplanung, werde es nur "Fernwärme, vielleicht Biogas - oder eben Strom" geben. "Da kann man sich nichts aussuchen." Auch der Einbau einer Gasheizung bedeute, dass zugleich ein Vertrag über die gestaffelte Einspeisung von Biogas abgeschlossen werden müsse, sagte Warnecke. "Diese Verträge gibt es aber überhaupt nicht."

Dürr: Einbau von Gasheizungen weiterhin möglich

FDP-Fraktionschef Christian Dürr reklamiert als FDP-Erfolg, dass im neuen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Einbau von Gasheizungen erlaubt sein soll. "In den letzten Wochen und Monaten haben wir das Heizungsgesetz um 180 Grad gedreht. Wir müssen Klimaschutz mit den Menschen machen, nicht über ihren Kopf hinweg!", sagte Dürr der Bild-Zeitung. Wichtig seien für Dürr zwei Dinge, auf die sich die Koalition verständigen konnte: "Erstens: Niemand wird zu etwas verpflichtet, bevor die Städte und Gemeinden vor Ort eine Wärmeplanung vorgelegt haben - und auch wenn sie vorliegt, muss niemand seine funktionierende Gas- oder Ölheizung ausbauen. Und zweitens: Es wird weiterhin überall in Deutschland möglich sein, eine Holzheizung oder eine auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizung einzubauen." Dürr ist zuversichtlich, dass "ein praktikables und verständliches Heizungsgesetz verabschiedet wird".

Union will Heizungsgesetz nicht zustimmen

Im Streit um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat Unions-Bundestagsfraktionsvize Jens Spahn der Ampel-Koalition vorgeworfen, das Parlament zu missbrauchen. "Das Ganze ist eine Farce", sagte Spahn in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. "Das ist die Simulation eines parlamentarischen Verfahrens, wenn schon nächste Woche abschließend beraten werden soll und bisher keiner weiß, worüber wir konkret entscheiden sollen. Dem stimmen wir sicher nicht zu", betonte Spahn. Er warf der Bundesregierung vor, "bis jetzt nur Chaos und Sorgen vor Überforderung geschaffen" zu haben. "Es ist unsere Pflicht als Opposition, dass aufzugreifen und alle Fragen zu stellen, die bislang nicht beantwortet sind", so Spahn.

Union kritisiert Zeitplan der Bundesregierung

CDU und CSU haben das Vorhaben der Bundesregierung, das sogenannte Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen, kritisiert. Den Parlamentariern bleibe für die Beratung in der kommenden Woche möglicherweise nur ein Wochenende der Vorbereitung, wie der klima- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), im Deutschlandfunk sagte. Das sei unseriös. Zudem sei in den vergangenen Monaten in dieser Sache viel Porzellan zerschlagen worden. Daher sei es wichtig, die nun wohl ausgearbeiteten Details gewissenhaft zu prüfen, erklärte der CDU-Politiker. SPD, Grüne und FDP hatten sich am Vortag beim Gebäudeenergiegesetz über letzte noch offene Punkte geeinigt.

