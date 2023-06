DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

DIW-Konjunkturbarometer geht im Juni erneut zurück

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt im Juni bei 89,5 Punkten und ist somit gegenüber Mai noch einmal leicht gefallen. "Immer noch liegt der Wert deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum angibt", betonte das Institut. Der jüngste Rückgang sei vor allem auf eine pessimistischere Stimmung in den Unternehmen zurückzuführen, deren Geschäftserwartungen sich laut Umfragen zuletzt merklich eingetrübt hätten.

Ökonomen befürchten für Deutschland lang anhaltende Stagnation

Führende Ökonomen befürchten, dass die Konjunkturschwäche in Deutschland zum Dauerproblem wird und die wirtschaftliche Stagnation lange anhalten könnte. Als Grund werden drei Transformationen genannt, die die deutsche Wirtschaft mittel- und langfristig vor große Herausforderungen stellen. Dazu gehörten der Wandel der Automobilbranche hin zur E-Mobilität, die Dekarbonisierung sowie die Digitalisierung. Ein besonderes Problem dürfte dabei der Fachkräftemangel sein, schreibt der Spiegel.

Italiens HVPI-Teuerung sinkt im Juni deutlich

Der Inflationsdruck in Italien hat im Juni wie erwartet deutlich abgenommen. Wie die Statistikbehörde Istat mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 6,7 (Mai: 8,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Analysten hatten eine Jahresteuerung von 6,8 Prozent prognostiziert. Gemessen am nationalen Verbraucherpreisindex sank die Inflationsrate auf 6,4 (7,6) Prozent.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Mai weiter verlangsamt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Mai weiter verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,0 (April: 4,6) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 1,5 (2,6) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 1,8 (3,0) Prozent und das der Konsumentenkredite um 2,9 (3,1) Prozent.

EZB/De Guindos: Kerninflation vielleicht unerwartet hartnäckig

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat vor unliebsamen Überraschungen bei der Preisentwicklung gewarnt. In einem Interview mit Bloomberg TV sagte er, die Kerninflation könnte sich hartnäckiger erweisen als die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit erwarte. Die EZB hatte ihre entsprechenden Prognosen für 2023 bis 2025 erst zu Monatsbeginn angehoben.

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Juni zum dritten Mal in Folge

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Juni zum dritten Mal in Folge gesunken. Der Rückgang betrug 0,7 Punkte auf 101,0 Zähler. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verblieb damit über der neutralen Marke von 100 und zeigt für den deutschen Arbeitsmarkt "insgesamt noch eine positive Entwicklung an", wie das IAB mitteilte. Auch das europäische Barometer notiert nach dem zweiten Rückgang in Folge bei 101,0 Punkten, ein Rückgang um 0,6 Punkte.

IW: Kapitalabflüsse aus Deutschland steigen auf neues Rekordniveau

Noch nie haben Unternehmen so viel Geld aus Deutschland abgezogen wie im vergangenen Jahr. Das zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Zuvor hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Demnach sind im vergangenen Jahr rund 132 Milliarden Dollar (125 Milliarden Euro) mehr Direktinvestitionen aus Deutschland abgeflossen als im gleichen Zeitraum in die Bunderepublik investiert wurden.

EU-Institutionen einigen sich auf neues Datengesetz

Vernetzte Fahrzeuge, intelligente Waschmaschinen oder auch Industrieanlagen produzieren große Mengen teils persönlicher Daten, die auch Fragen zu deren Schutz aufwerfen. Ein neues Gesetz, auf das sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten am späten Dienstagabend einigten, soll dies regeln und zugleich wirtschaftliche Potenziale dieser Daten nutzbar machen. Kritik kommt allerdings aus der Wirtschaft und von Verbraucherschützern.

DIW: Chinas Kredite oft nicht im Interesse afrikanischer Länder

Chinesische Kredite für Afrika sind häufig teuer und widersprechen damit den volkswirtschaftlichen Interessen der Schuldner. Zudem fließen sie häufig an rohstoffreiche Staaten mit geringem Demokratisierungsgrad. Zu diesen zentralen Erkenntnissen kommt eine Analyse der Abteilung Weltwirtschaft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), wie das Institut mitteilte. "Die chinesische Kreditvergabe an afrikanische Länder steht somit im Wettbewerb zur westlichen Entwicklungspolitik", erläuterte Studienautor Lorenz Meister.

Schwedische Polizei erlaubt Protest mit geplanter Koran-Verbrennung vor Moschee

Die schwedische Polizei hat nach eigenen Angaben eine Protestversammlung vor einer Moschee in Stockholm genehmigt, bei der ein Exemplar des Koran verbrannt werden soll. Die Demonstration ist für diesen Mittwoch, dem ersten Tag des islamischen Opferfestes Eid al-Adha, vor der Hauptmoschee der schwedischen Hauptstadt geplant.

Pistorius: Dieses Jahr wohl entscheidend für Ukraine-Krieg

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geht davon aus, dass dieses Jahr "mit großer Wahrscheinlichkeit" ein entscheidendes Jahr im Ukraine-Krieg ist. "Deswegen ist Deutschland vor einigen Wochen nochmal mit einem großen Unterstützungspaket im Umfang von 2,7 Milliarden Euro rausgegangen", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Dieses unterstütze die Ukraine nachhaltig. Deutschland sei inzwischen der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine nach den USA. "Ich setze auf die Großoffensive, die Gegenoffensive", sagte er.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 23. Juni +3,0% auf 216,1 (Vorwoche: 209,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 23. Juni +2,8% auf 170,3 (Vorwoche: 165,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 23. Juni +3,3% auf 439,2 (Vorwoche: 425,1)

