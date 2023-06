Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4474/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/94 geht es um einen Vorgang rund um Warimpex bei meinem wikifolio, den ich von der Logik her nicht verstehe, ich will das bis morgen wissen. Mein wikifolio ist um Warimpex abgewertet, damit m.E. nach zu billig und in Wien und Warschau wird Warimpex ja auch gehandelt. Am vorletzten Tag des BZR-Handels stürzt Lenzing ab, die Rechnung aus der Sicht der Kleinanleger liefere ich nächste Woche nach. Morgen werden ja nicht ausgeübte Bezugsrechte veräussert. In den News: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...