Hamburg (ots) -"Alle zeitintensiven und nicht handwerklichen Tätigkeiten können ganz oder teilweise von der KI ersetzt werden", sagt Digital-Strategin Cordula Lochmann. Was bedeutet dies für Kommunikationsabteilungen und PR-Agenturen? Wie lässt sich dank KI die Effizienz im Kommunikationsalltag erheblich steigern - und wie können diese freien Kapazitäten genutzt werden, um neue Wertschöpfungsmodelle zu entwickeln? Welche Tools und Anwendungen sind dafür wertvoll?Termine: Donnerstag, 20. Juli 2023, 11:00 - 12:30 Uhr & Mittwoch, 23. August, 11:00 - 12:30 UhrDer Einsatz künstlicher Intelligenz wird Arbeit, Wert und Erlösmodelle professioneller Kommunikation neu justieren. Wir zeigen, wie Sie sich darauf vorbereiten können.KI-Expertin Cordula Lochmann und Kommunikationsberaterin Ulrike Hanky-Mehner werfen einen Blick auf zukünftige Arbeitsmethoden und zeigen erste erfolgreiche Business-Modelle. Ihr Ziel: Kommunikatorinnen und Kommunikatoren zu ermutigen, sich optimistisch und pragmatisch mit den Potenzialen der Künstlichen Intelligenz zu beschäftigen.Die Referentinnen erläutern, wie Generative KI funktioniert, welche Konsequenzen dies auf unsere Arbeitswelt hat und welche Chancen und Risiken damit einher gehen. Die Teilnehmenden lernen, was Sprachmodelle heute bereits können und was dies beispielsweise für den Newsroom, für die interne Kommunikation, für Recherche und Analyse und für den Kundendialog bedeutet. Zudem präsentieren Cordula Lochmann und Ulrike Hanky-Mehner relevante Produkte und erste Business-Cases aus der Kommunikation und anderen Branchen.Das Webinar vermittelt praxisnah, wie sich ChatGPT als Sparringspartner und Teamplayer in der täglichen Routine von Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bewährt, angefangen von smarten Life-Hacks für die Optimierung und Variierung von Texten über Zielgruppenprofile, Markt- und Wettbewerbsanalysen bis zur Erstellung von Reports und überzeugenden Präsentationen. Zudem geht es um weitere aktuelle Tools, die für sich oder im Zusammenspiel mit ChatGPT eine wertvolle Unterstützung sein können.Programm- Wie funktioniert ChatGPT und was hat es mit dem "Technikparadoxon" auf sich?- Warum Generative KI unsere Arbeitswelt verändern wird- Pionier sein - Chance oder Risiko?- Recherche, Kundendialog, Newsroom - welche Aufgaben KI im Kommunikationsalltag übernehmen kann- Wertschöpfende Produkte und Tools auf Basis von GPT- Von anderen lernen - erste Cases und Erfahrungen aus unserer und anderen BranchenDas Webinar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende in Unternehmen, Agenturen und Beratungen mit Fokus auf Kommunikation. Das Webinar ist interessant für alle, die bereits erste Erfahrungen mit KI-Tools haben und vor der Entscheidung stehen, wie sie ihr Geschäftsmodelle damit zukunftssicher machen. Doch auch Einsteiger erhalten hier einen tiefen Einblick in die Arbeitswelt von morgen und erfahren, mit welchen Anwendungen sie erste Schritte in Richtung Mensch-/Maschine-Team gehen können.Über die Referentinnen:Cordula Lochmann steht als ist Inhaberin der Agentur SnipClip für die Entwicklung und Implementierung von Digitalstrategien. Sie ist in der Welt von Codes und APIs zuhause und hat bereits mehr als 500 digitale Projekte für ihre Kunden entwickelt. Das Thema KI steht bei SnipClip naturgemäß schon seit einigen Jahren auf der Agenda. Cordula Lochmann bietet unter anderem Hackathons an, mit denen sie die Teilnehmenden in die Welt der Künstlichen Intelligenz einführt und mit ihnen gemeinsam erste Applikationen entwickelt.Ulrike Hanky-Mehner ist Kommunikationsberaterin und fasziniert vom Thema KI. Ihre ersten eigenen Erfahrungen mit ChatGPT & Co hat sie bereits im Januar 2023 in einem Webinar der news aktuell ACADEMY geteilt. Dieses Format wird kontinuierlich aktualisiert und ergänzt. Ulrike kennt die Herausforderungen von Agenturen und Unternehmen aus ihrer eigenen Beratungspraxis. Gemeinsam mit Cordula Lochmann hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, PR-Schaffende mit Neugier und Optimismus an die Veränderungen des Kommunikationsalltags heranzuführen.Eckdaten für das Online-Seminar Neue Wertschöpfungsmodelle mit KI: Wie PR-Profis in Zukunft arbeiten- Termine: Donnerstag, 20. Juli 2023, 11:00 - 12:30 Uhr & Mittwoch, 23. August, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 125 Euro zzgl. MwSt. / 148,75 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung für den 20. Juli. (https://www.eventbrite.de/e/neue-wertschopfungsmodelle-mit-ki-wie-pr-profis-in-zukunft-arbeiten-registrierung-667443701077?aff=Pressseportal)Hier geht's zur Anmeldung für den 23. August. 