Das Währungspaar EUR/USD pendelt am heutigen Mittwoch weiterhin um die Marke von 1,094 USD und könnte zunächst vor einem weiteren Rücklauf zum 10er-EMA stehen. Einer normalen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Im Fokus steht das ECB Forum on Central Banking 2023 in Sintra, wo um 14:30 Uhr die Diskussion von EZB-Chefin Christine Lagarde, Fed-Chef Jerome Powell, Kazuo Ueda von der Bank of Japan (BoJ) und Andrew Bailey von der Bank of England ...

Den vollständigen Artikel lesen ...