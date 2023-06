Das in London ansässige Tech-Startup Nothing hat eine neue größere Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mit dem neuen Geld will das Unternehmen sein "Produkt- und Technologieportfolio" erweitern und mit dem Phone 2 den US-Markt erobern. Drei Jahre nach Gründung und dem Launch mehrerer Produkte wie den Ear 1, Ear 2 (Test) und dem Phone 1 (Test) kündigt Nothing kurz vor dem Launch des Phone 2 eine größere Finanzierungsrunde an: Zu den in den letzten Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...