Snowflake-eigene Integrationen ermöglichen es Datenanalysten, ML-Technikern und Geschäftskunden, ihre Daten und Machine-Learning-Modelle als sichere, interaktive Anwendungen zum Einsatz zu bringen und das alles innerhalb von Snowflake

Fosfor, die Geschäftseinheit Data Products von LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], hat heute im Rahmen seiner jährlichen Anwenderkonferenz Snowflake Summit 2023 eine Reihe neuer Integrationen mit Snowflake angekündigt. Diese Integrationen werden es Snowflake-Kunden ermöglichen, die Data Cloud zu nutzen, um die volle Leistungsfähigkeit der Fosfor Decision Cloud auszuschöpfen, die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) zu beschleunigen und die Entscheidungsintelligenz auf Unternehmensebene zu optimieren. Die Ankündigung erfolgt kurz nach der Zertifizierung der Fosfor-Produktsuite als Snowflake-Ready-Technologie.

Eine wachsende Anzahl von Unternehmen verfolgt eine geschäftliche Neuausrichtung, bei der sie die Leistungsfähigkeit der Snowflake Data Cloud nutzen. Die Fosfor Decision Cloud hilft Unternehmen, den geschäftlichen Wert ihrer Daten in der Data Cloud zu maximieren. Dabei bietet sie die folgenden Vorteile:

Generative KI zur Steigerung der Produktivität im Lebenszyklus der ML-Entwicklung und zur Verbreitung des Erkenntnisgewinns : Refract Wave, die neueste Funktion des ML-Engineering-Produkts Refract, ist jetzt mit GAI integriert, um ML-Architekten bei einem schnelleren Daten-Onboarding und einer mühelosen Ausführung von ML-Pipelines zu unterstützen. Lumin Flow, eine neue Funktion des Decision-Intelligence-Produkts von Fosfor, wird von GPT unterstützt und ermöglicht es Snowflake-Kunden, schnell, sicher und zuverlässig verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen.

: Refract Wave, die neueste Funktion des ML-Engineering-Produkts Refract, ist jetzt mit GAI integriert, um ML-Architekten bei einem schnelleren Daten-Onboarding und einer mühelosen Ausführung von ML-Pipelines zu unterstützen. Lumin Flow, eine neue Funktion des Decision-Intelligence-Produkts von Fosfor, wird von GPT unterstützt und ermöglicht es Snowflake-Kunden, schnell, sicher und zuverlässig verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Streamlit-Integration zur Erstellung von Apps, um die Verfügbarkeit von Erkenntnissen zu verbessern : Die Streamlit-Integration von Refract verbessert die Modellleistung bestehender Streamlit-Apps und vereinfacht die Erstellung von benutzerdefinierten Modellen für neue Anwendungen. Lumin bietet ein Streamlit-SDK-Paket, das den Snowflake-Technologiestack mit Decision-Intelligence-Funktionen von Lumin kombiniert.

: Die Streamlit-Integration von Refract verbessert die Modellleistung bestehender Streamlit-Apps und vereinfacht die Erstellung von benutzerdefinierten Modellen für neue Anwendungen. Lumin bietet ein Streamlit-SDK-Paket, das den Snowflake-Technologiestack mit Decision-Intelligence-Funktionen von Lumin kombiniert. Snowpark-Integration zur Beschleunigung der Generierung von Erkenntnissen innerhalb des Snowflake-Ökosystems : Die Snowpark-Integration von Refract bietet eine einfache, durchgängig integrierte Workbench für ML-Workloads auf Snowpark, die sowohl den Zeitaufwand als auch die Komplexität reduziert, die Data Science- und ML-Experten benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. Mit Refract können ML-Modelle direkt auf Snowflake ausgeführt werden, indem Snowpark genutzt wird. Dies gewährleistet Echtzeit-Einsichten, eine bessere Datenverwaltung und qualitativ hochwertigere Entscheidungen in der Data Cloud. Die Suchfunktion in natürlicher Sprache und die entsprechenden durch maschinelle Verarbeitung erreichten (NPL-)Erkenntnisse von Lumin ermöglichen es Kunden, die Leistungsfähigkeit von Snowpark voll auszuschöpfen und neue Anwendungsfälle zu unterstützen, die bisher nicht möglich waren, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten optimiert und die Infrastrukturanforderungen vereinfacht werden.

: Die Snowpark-Integration von Refract bietet eine einfache, durchgängig integrierte Workbench für ML-Workloads auf Snowpark, die sowohl den Zeitaufwand als auch die Komplexität reduziert, die Data Science- und ML-Experten benötigen, um ihre Ziele zu erreichen. Mit Refract können ML-Modelle direkt auf Snowflake ausgeführt werden, indem Snowpark genutzt wird. Dies gewährleistet Echtzeit-Einsichten, eine bessere Datenverwaltung und qualitativ hochwertigere Entscheidungen in der Data Cloud. Die Suchfunktion in natürlicher Sprache und die entsprechenden durch maschinelle Verarbeitung erreichten (NPL-)Erkenntnisse von Lumin ermöglichen es Kunden, die Leistungsfähigkeit von Snowpark voll auszuschöpfen und neue Anwendungsfälle zu unterstützen, die bisher nicht möglich waren, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten optimiert und die Infrastrukturanforderungen vereinfacht werden. Vorgefertigte Branchenlösungen, bei denen die kombinierte Leistung von Fosfor und der Data Cloud genutzt wird: Fosfor führt eine Reihe von in Snowflake integrierten Branchenlösungen ein, die sich an Anwendungsfälle richten, mit denen Data-Cloud-Nutzer häufig konfrontiert werden. Dazu gehören FinOps-Insights, Marketing-Kampagnen-Analysen, Analysen zur Fluktuation im Pflegebereich und IT-Störungsanalysen auf ServiceNow unter Verwendung des nativen ServiceNow-Connectors von Snowflake.

Fosfor erweitert die Reichweite seiner Plattform und eröffnet in Kombination mit der führenden Cloud-Technologie von Snowflake neue Wege zur Umgestaltung der Branche und zur Beschleunigung der datengestützten Ergebnisse für Kunden

"Fosfor und Snowflake verbindet das gemeinsame Ziel, die neue Generation datenorientierter Unternehmen zu unterstützen. Mit der nativen Integration von Refract in Snowpark geben wir Entwicklern den Datenzugang und die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihr Innovationstempo unter der einheitlichen Plattform von Snowflake sicher zu beschleunigen. Unsere Vision ist es, die Entscheidungsfindung in der Data Cloud zu vereinfachen, indem wir die Leistungsfähigkeit von GPT auf Lumin übertragen", sagte Debasis Satpathy, Chief Business Officer bei Fosfor. "Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Snowflake zu vertiefen und zu beobachten, wie unsere gemeinsamen Anstrengungen den Weg von Daten zu optimierten Geschäftsentscheidungen nahtlos und in großem Umfang beschleunigen."

"Wir freuen uns, dass Fosfor neue und einzigartige Innovationen in den Bereichen Generative KI, Snowpark und Streamlit einführt, um seine Integrationen mit der Snowflake Data Cloud zu verbessern", sagte Krishnan Parasuraman, Vice President, Field CTO Office bei Snowflake. "Die Ankündigungen von Fosfor sind ein wichtiger Meilenstein in unserer fortlaufenden Partnerschaft, bei der wir uns darauf konzentrieren, Kunden auf der ganzen Welt zu helfen, einfach und sicher umsetzbare Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen."

Auf dem Snowflake Summit 2023 in Las Vegas, der vom 26. bis 29. Juni 2023 stattfindet, können sich die Teilnehmer am Fosfor-Stand Nummer 2741 einen Eindruck von den neuesten Funktionen und vielen anderen Aspekten verschaffen.

Hier können Sie sich die Keynotes des Snowflake Summit 2023 live oder auf Abruf ansehen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Ankündigungen von Snowflake auf LinkedIn und Twitter.

Erfahren Sie mehr über Refract und Lumin oder besuchen Sie uns auf dem Snowflake Summit 2023.

Über Fosfor

Die Fosfor Decision Cloud ist die einzige umfassende Produktreihe, die alle Aspekte des Datenlebenszyklus bis zur Entscheidungsfindung optimiert. Fosfor hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen, indem es Ihnen die richtigen Daten schnellstmöglich bereitstellt. Die Fosfor Decision Cloud beinhaltet Spectra, ein umfassendes DataOps-Produkt, Refract, ein Data Science- und MLOps-Produkt, und Lumin, ein Decision-Intelligence-Produkt. Zusammengenommen hilft die Fosfor-Suite Unternehmen, den versteckten Wert ihrer Daten zu nutzen. Die Geschäftseinheit Data Products von Fosfor ist Teil von LTIMindtree, einem globalen Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen mit Hunderten von Kunden und Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fosfor.com.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globaler Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen, das Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassende Fach- und Technologieexpertise, um in einer zunehmend komplexeren Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 84.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsprozessen in großem Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230626754217/de/

Contacts:

Medienkontakt

media@ltimindtree.com