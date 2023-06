Berlin (ots) -Wie gut läuft die seit 1. Januar 2023 geltende Mehrwegangebotspflicht für Speisen und Getränke in der Gastronomie? Testbesuche der Deutschen Umwelthilfe (DUH) im Januar haben noch eine katastrophale Umsetzung gezeigt. Seitdem haben viele Gastronomieunternehmen Verbesserungen angekündigt. Wie gut die Mehrwegangebotspflicht mittlerweile funktioniert, hat die DUH in neuen Testbesuchen kontrolliert.Die Ergebnisse, den Stand ihrer Verfahren gegen frühere Verstöße und neue rechtliche Schritte gegen namhafte Unternehmen präsentiert die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation in einer Pressekonferenz. Darüber hinaus bewertet die DUH die von Bundesumweltministerin Steffi Lemke am 27. Juni öffentlich vorgestellten politischen Maßnahmen zur Nachbesserung der Mehrwegangebotspflicht.Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung unter presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an unseren Newsroom.Datum:Mittwoch, 5. Juli 2023 um 10 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.us/j/84229512174Meeting-ID: 842 2951 2174Teilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Thomas Fischer, Leiter KreislaufwirtschaftPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5545700