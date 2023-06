EUR/USD bei über 1,093 Dollar - Anleger setzen auf weitere Zinserhöhungen im Euroraum

Die restriktive Marschroute der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte die Gemeinschaftswährung weiter beflügeln. Zuletzt war es EZB-Präsidentin Christine Lagarde, welche weitere Zinserhöhungen für das laufende Jahr signalisierte. Das Währungspaar EUR/USD gewinnt auf Wochensicht rund 0,35 Prozent auf über 1,093 Dollar dazu. Messlatte für Ende der Serie an Zinserhöhungen gegen Inflationsbekämpfung liegt sehr hoch Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben Insidern zufolge die Messlatte für ein Ende der Serie an Zinserhöhungen im Kampf gegen die grassierende Inflation hochgesetzt. Mehrere Euro-Wächter hatten gesagt, dass nicht davon auszugehen sei, dass die Anzeichen für einen Rückgang der Inflation deutlich genug ausfallen werden, um bis gen Ende des Sommers eine Zinspause einzuleiten. Auf dem alljährlichen EZB-Forum im portugiesischen Sintra hieß es, dass die meisten Vertreter weitere Zinserhöhungen der EZB auf den Sitzungen im Juli und September erwarten.

Zuletzt hatte die EZB im Juni das Leitzinsniveau um 25 Basispunkte auf 4,0 Prozent angehoben und damit das achte Mal in Folge, was gleichzeitig dem höchsten Stand seit 22 Jahren entspricht.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

