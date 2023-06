DJ SPD: Förderung der klimafreundlicheren Heizungen kostet mehrere Milliarden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktion schätzt die Kosten für die staatliche Förderung des Einbaus klimafreundlicher Heizungen auf "viele Milliarden" Euro. Das sagte der stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Matthias Miersch. Das Geld werde aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, eine genaue Schätzung sei aktuell aber nicht möglich. Der Staat werde auf Jahre hier den Menschen wegen der bis 2045 angestrebten Klimaneutralität unter die Arme greifen müssen.

"Ich glaube nur, dass wir sicherstellen müssen, dass bis 2045 spätestens diese Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen einen starken, handlungsfähigen Staat, der die Menschen in die Lage versetzt, diese Infrastruktur der Zukunft auch mit zahlen zu können", sagte Miersch. Er sei sich sicher, dass das aktuelle Konstrukt zur Förderung auch trage.

Es werde keine Ausnahme bei der Pflicht zum Einbau klimafreundlicher Heizungen geben für über 80-Jährige, so Miersch. Dies war in der ursprünglichen Fassung des Gebäudeenergiegesetzes, das auch als Heizungsgesetz bekannt ist, vorgesehen. Vielmehr werde das Förderprogramm an die finanziellen Bedürfnisse geknüpft, da es für Menschen mit geringen Einkommen eine höhere Förderung gebe.

Am Dienstag hatten sich die Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP auf Details zum Heizungsgesetz verständigt, das eine Pflicht zum Einbau von Heizungen mit einem Anteil erneuerbarer Energien von 65 Prozent vorsieht. Insgesamt sollen Förderungen von bis zu 70 Prozent der Kosten möglich sein.

Diese Einbaupflicht von klimafreundlichere Heizungen soll ab 2024 für Neubaugebiete gelten. Für andere Gebiete hängt die Pflicht zum Austausch alter oder defekter Gas- und Ölheizungen mit klimafreundlicheren Geräten von dem Vorhandensein einer kommunalen Wärmeplanung ab. Diese Wärmeplanung soll verpflichtend bis spätestens 2028 vorliegen. Bis dahin dürfen weiterhin reine Gasheizungen eingebaut werden. Danach können Gasheizungen weiter eingebaut werden, wenn die kommunalen Versorger klimaneutrale Gase wie etwa grünen Wasserstoff oder Fernwärme anbieten. Ansonsten ist vor allem der Einbau von Wärmepumpen, Pelletheizungen oder etwa Solarthermie möglich.

Die neue Fassung des Gebäudeenergiegesetzes wird aktuell erarbeitet und soll bis Freitag vorliegen. Der Bundestag soll das Vorhaben dann kommende Woche mit den Stimmen der Koalition verabschieden.

