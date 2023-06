News von Trading-Treff.de Apple notiert weiterhin am Allzeithoch. Ein großes Qualitätsmerkmal gegenüber den Indizes, in denen Apple gelistet ist. Denn die sind noch deutlich von den Hochs entfernt. Allerdings fehlt im Ausbruch das Momentum und charttechnisch gibt es ebenfalls ein Warnsignal. Was können wir in naher Zukunft von Apple erwarten? Ist die Aktie weiterhin ein Kauf oder gibt es bald günstigere Einstiegschancen? Apple Fundamental sehr stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...