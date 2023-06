Die FTX-Schuldner untersuchen weiter, was bei der Kryptobörse FTX geschehen ist. Sam Bankman-Fried und sein Team haben demnach rund 8,7 Milliarden Dollar an Kundengeldern für eigene Zwecke ausgegeben. Ein neuer Bericht, der von den FTX-Schuldnern unter der Führung von John J. Ray III veröffentlicht wurde, enthüllt, wie Sam Bankman-Fried (SBF) und sein Team rund 8,7 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern missbräuchlich verwendet haben. Dies ist der ...

