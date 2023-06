Vorbörsliche Gewinner & Verlierer und meistgehandelte US-Aktien

Anzeige / Werbung

Die Aktien von Halbleitern sind heute Morgen stark gefallen, nachdem berichtet wurde, dass die US-Regierung möglicherweise Schlupflöcher schließen will, um die Abwanderung von modernen Chips, die für Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz verwendet werden, nach China zu begrenzen. NVIDIA fällt um 3,1 %. Das Unternehmen erwirtschaftet etwa ein Fünftel seines Umsatzes in China und hat seither weniger leistungsfähige Chips für das Land entwickelt, nachdem es im vergangenen Jahr aufgefordert wurde, seine fortschrittlichsten Produkte nicht mehr nach China zu exportieren, aber die Regierung will die Beschränkungen bereits im Juli auf diese Chips ausweiten, so das Wall Street Journal.

Die aktivsten US-Aktien vor der Eröffnung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 aktivsten Aktien vor der heutigen Eröffnung, basierend auf den von Bloomberg ermittelten Handelsvolumina:

NVIDIA OPKO Health Carnival Tesla Advanced Micro Devices Nikola Marathon Digital Lucid Group AST SpaceMobile Palantir

Vorbörsliche Gewinner und Verlierer an den US-Börsen

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle mit den Aktien, die sich heute vor Börsenbeginn am stärksten bewegt haben (laut Daten von Bloomberg, Marktkapitalisierung > 500 Millionen USD):

Gewinner % Verlierer % OPKO Health 15.7% AST SpaceMobile -27.3% Xponential Fitness 13.5% Axsome Therapeutics -10.0% Reata Pharmaceuticals 10.4% Coherent -5.5% CIRCOR International 6.8% General Mills -4.1% AeroVironment 6.6% Veeva Systems -3.3% Altair Engineering 5.9% NVIDIA -3.1% Overstock.com 5.7% WW International -3.1% ZoomInfo Technologies 5.1% MicroVision -2.8% Pinterest 4.6% Nikola -2.7% Yext 4.3% Advanced Micro Devices -2.7%

