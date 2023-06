DJ EZB/Enria: TLTRO-Ende könnte einige Banken vor Probleme stellen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Auslaufen der langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäfte (TLTR) der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte für einige Banken nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria zu einer Herausforderung werden. Enria sagte vor seiner Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments mit Blick auf eine EZB-Untersuchung: "Die Ergebnisse zeigen, dass alle von uns untersuchten Banken über eine Strategie verfügen, um ihre TLTRO-Finanzierung zu ersetzen, auch wenn einige von ihnen in dem derzeit fragilen Marktumfeld vor Herausforderungen stehen könnten."

Diese Untersuchung werde im Laufe dieses Jahres durch eine Analyse der Liquiditäts- und Finanzierungspläne der Banken ergänzt. Analysten tippen darauf, dass vor allem einige kleinere italienische Banken zu den Problemkandidaten gehören.

Am Mittwoch waren 477 Milliarden Euro aus einem 2020 begebenen TLTRO fällig geworden. Weitere 129 Milliarden müssen bis Jahresende zurückgezahlt werden. Manche Banken werden unter anderem teurere Refinanzierungsgeschäfte der EZB mit kürzeren Laufzeiten in Anspruch nehmen.

So teilte die EZB im Rahmen ihres jüngsten Haupt-Refi-Tenders am Dienstag 18,6 Milliarden Euro zu. Zuvor waren es meist nur 1 bis 2 Milliarden gewesen. Im Rahmen eines 91-tägigen Geschäfts wurden am Mittwoch 4,3 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurde ein Geschäft mit gleicher Laufzeit über nur 0,7 Milliarden abgelöst. Banken können zur Refinanzierung aber auch eigene Anleihen oder Covered Bonds begeben.

Viele von ihnen verfügen Dank der EZB-Anleihekäufe zudem noch über mehr als genug Liquidität. Allerdings wird sich die Überliquidität ab Juli um monatlich 25 Milliarden Euro verringern, wenn die EZB die Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen nicht wieder anlegt, die unter dem APP-Programm erworben worden waren.

Nach Enrias Aussage befinden sich die Banken des Euroraums insgesamt in einem guten Zustand. Die CET1-Eigenkapitalquote stieg im ersten Quartal auf Jahressicht um 50 Basispunkte auf 15,5 Prozent. "Die Entwicklung der Asset-Qualität zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Während sowohl die Quote der notleidenden Kredite als auch die Quote der Kredite der Stufe 2 weiter zurückgingen, haben die Zahlungsrückstände durchweg zugenommen", merkte Enria an.

