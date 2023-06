Stuttgart, Mainz (ots) -"Landesschau Rheinland-Pfalz" und "Landesschau Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen ab dem 3. Juli 2023 eine halbe Stunde länger / Montag bis Freitag von 18:15 bis 19:30 UhrDie SWR Magazine "Landesschau Rheinland-Pfalz" und "Landesschau Baden-Württemberg" läuten ab dem 3. Juli 2023 eine halbe Stunde früher das Vorabendprogramm im SWR Fernsehen ein. Unter dem Motto "Mehr hier. Mehr wir. Landesschau" sind mit der Verlängerung neben interessanten Gästen und bewährten Rubriken der jeweiligen Sendungen noch mehr spannende Geschichten und außergewöhnliche Portraits zu sehen - immer nah dran an den Menschen im Südwesten. Neu darunter sind gemeinsame Reihen und Reportagen, die beide Magazine senden. "Landesschau Baden-Württemberg" und "Landesschau Rheinland-Pfalz" sind ab dem 3. Juli 2023 täglich von Montag bis Freitag von 18:15 bis 19:30 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Mehr Zeit für Geschichten aus Rheinland-Pfalz und Baden-WürttembergKai Gniffke über das neue Vorabendprogramm: "Die Landesschau Rheinland-Pfalz und die Landesschau Baden-Württemberg gehören zu den erfolgreichsten Formaten des SWR - im Fernsehen, wie auch im Digitalen. Mit der Reform des Vorabendprogramms im SWR schaffen wir noch mehr Platz für Geschichten von Menschen und Heldinnen und Helden des Alltags aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir bieten mehr Abwechslung und Vielfalt in den Geschichten und stärken dabei gleichzeitig die Zusammenarbeit und die Synergien in den Redaktionen."Neue gemeinsame Rubriken und Reportagen durch mehr ZusammenarbeitMit 30 Minuten mehr "Landesschau Baden-Württemberg" und "Landesschau Rheinland-Pfalz" entstehen neue Möglichkeiten, Informatives zu bieten und von den Lebensrealitäten der Menschen in der Region zu erzählen, die teils auch in beiden Sendungen zu sehen sind.So zum Beispiel in "Rheingeschichten", mit Porträts von Menschen, die am Rhein leben oder arbeiten - an dem Fluss, der die beiden Bundesländer verbindet. Auch Handwerker:nnen oder Tierhelfer:innen in Tierheimen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg werden regelmäßig bei ihrer Arbeit begleitet. In der Rubrik "Lohnt sich das?", eine Kooperation mit dem BR, verraten Menschen, wie viel sie in ihren jeweiligen Berufen verdienen und wie sie damit auskommen. Einen amüsanten Blick ins Fernseh-Archiv gewährt die Reihe "Retro". Gemeinsam produziert und ebenso in beiden Magazinen gesendet, erfahren die Zuschauer:innen täglich in einer längeren Reportage aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, wie sich Alltags-Held:innen aus dem Südwesten den Herausforderungen ihres Lebens stellen. Sei es bei der Polizeikontrolle, der Arbeit auf dem Bauernhof oder auf einer Baustelle - die Magazine sind hautnah dabei.Bewährte Rubriken sowie Moderator:innen bleibenNeben den Neuerungen muss das Publikum in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aber nicht auf seine bekannten und geschätzten Rubriken verzichten, wie "Hierzuland" in Rheinland-Pfalz oder Serien wie "Sonja in..." mit Sonja Faber-Schrecklein in Baden-Württemberg. Ebenso erhalten bleiben die regionalen und informativen Wetterbeiträge sowie "Gut zu wissen". Die bekannten Moderator:innen der beiden Magazine begrüßen nach wie vor ihr jeweiliges Publikum vor den Bildschirmen.Sendungen:"Landesschau Baden-Württemberg"Von Montag bis Freitag, von 18:15 bis 19:30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg."Landesschau Rheinland-Pfalz"Von Montag bis Freitag, von 18:15 bis 19:30 Uhr im SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz.Weitere Informationen unter http://swr.li/landesschau-xl, SWR.de/landesschau-bw (https://www.swrfernsehen.de/landesschau-bw/index.html) und SWR.de/landesschau-rp (https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/index.html).Nach Ausstrahlung sind die Sendungen verfügbar auf ARDmediathek.de.Fotos über www.ARD-foto.deDie Pressestelle des SWR auf Twitter: @SWRpresseNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Chelene.janzen%40swr.de%7Cbfd23f403eb74329e50508d92a84d15a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637587572208558300%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vNnDlfd31oL2Ar2zn0b4XZmvFByHpBLlddiKUpHsHmY%3D&reserved=0)Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.de und Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5545766