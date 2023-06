Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.222 Euro , ein Plus von 1032,22 Prozent. -0.17% vs. last gabb, +6.67% ytd, +72.60% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Nach 3 Wochen Pause war Warimpex gestern - und damit das ganze wikifolio - wieder handelbar. Ich hatte da auch täglich nachgehakt. Am Abend kam aber ein Mail: "WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG (AT0000827209) wurde auf unbestimmte Zeit vom Handel ausgesetzt: Lang & Schwarz als Indexsponsor ermöglicht, dass die zugehörigen wikifolio-Zertifikate weiterhin handelbar bleiben. Dafür wird das Wertpapier im wikifolio mit einem Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...