NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kurserholung tags zuvor haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten eröffnet. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent tiefer bei 33 798,35 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,3 Prozent auf 4363,80 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,2 Prozent auf 14 915,42 Punkte.

Am Dienstag hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten den US-Börsen Halt gegeben, vor allem den Technologiewerten an der Nasdaq. Am Mittwoch drückte jedoch ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller auf die Marktstimmung. Laut dem "Wall Street Journal" erwägt die US-Regierung, die Bestimmungen für die Ausfuhr von Computerchips nach China zu verschärfen. Dabei gehe es insbesondere um leistungsstarke Chips für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), hieß es unter Berufung auf Insider./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711