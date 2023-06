Auf Weiden und Wissen in Westpommern und Pommern wollen die Unternehmen Corab und Ketfield vertikale Tragekonstruktionen für Solarmodule errichten. Es ist die bislang größte Investition in Agri-Photovoltaik-Anlagen in Polen.Agri-Photovoltaik-Anlagen mit einem Gigawatt Gesamtleistung sollen in Polen entwickelt werden. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die Unternehmen Corab und Ketfield auf der Intersolar Europe in München. Es sei die Errichtung von vertikale Tragekonstruktionen für die Solarmodule der Agri-Photovoltaik-Anlagen auf Wiesen und Weiden der Verwaltungsbezirke Westpommern ...

