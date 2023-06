DJ MÄRKTE USA/Etwas leichter - Halbleiterwerte schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktien an der Wall Street sind am Mittwoch leichter in den Handel gegangen, angeführt von der Chipbranche. Denn es lasten Berichte auf den Halbleiteraktien, denen zufolge Washington ein neues Exportverbot von KI-Chips nach China verhängen will. Damit wird die Vortagesrally abgestoppt, die nach den positiven US-Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter, den Hausverkäufen und dem Verbrauchervertrauen eingesetzt hatte. "Nach dem Bericht über das Verbot von KI-Chips wurde der Aufschwung über Nacht etwas gebremst", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Nvidia (-2,6%), AMD (-1,6%) und Intel (-1,8%) geben deutlich nach.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,3 Prozent auf 33.834 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite fallen ebenfalls um jeweils 0,3 Prozent.

Händler werden auch ein Auge auf Sintra in Portugal werfen, wo die Europäische Zentralbank ihr jährliches Forum zum Thema Zentralbankwesen abhält. Dort hat am Mittwoch um 15.30 Uhr MESZ ein Panel begonnen, an dem neben den Chefs der Zentralbanken Großbritanniens, der Eurozone und Japans auch der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell teilnehmen wird. Die Anleger sind nach wie vor skeptisch, was die Aussichten auf höhere Kreditkosten angeht, da die Währungshüter weiterhin mit einem hartnäckigen Inflationsdruck zu kämpfen haben. Daher dürften alle Kommentare zu diesem Thema, insbesondere von Powell, die Stimmung am Markt beeinflussen.

Anleihen und Dollar fester

Anleihen sind angesichts der gestiegenen Risikoscheu gefragt. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2,4 Basispunkte auf 3,74 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar Stärke nach seinem Schwächeanfall vom Vortag. Vor allem gegen das britische Pfund kann der Dollar Boden gut machen.

Beim Ölpreis tut sich wenig. Dagegen steht Gold unter Druck, die Feinunze nähert sich von oben der 1.900-Dollar-Marke. Gedrückt wird sie vom festeren Dollar und der Erwartung eines weiterhin hohen Zinsniveaus.

Unter den Einzelwerten steigen Jefferies Financial um 0,6 Prozent, obwohl die Quartalszahlen des Finanzinstituts einnahmen- und gewinnseitig deutlich rückläufig ausgefallen waren. Dazu verfehlten sie die Erwartungen der Analysten. CEO Richard Handler spricht von einer zyklisch schwachen Phase.

Für Aerovironment geht es um 3,8 Prozent aufwärts. Der Drohnenhersteller hatte berichtet, dass der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um mehr als 40 Prozent gestiegen ist, übertraf mit dem Gewinn die Schätzungen des Marktes und gab eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab, die über den Erwartungen der Wall Street liegt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.833,55 -0,3% -93,19 +2,1% S&P-500 4.364,49 -0,3% -13,92 +13,7% Nasdaq-Comp. 13.517,98 -0,3% -37,70 +29,2% Nasdaq-100 14.895,39 -0,3% -50,52 +36,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -14,6 4,88 31,7 5 Jahre 4,00 -2,7 4,03 0,3 7 Jahre 3,88 -2,7 3,91 -8,8 10 Jahre 3,74 -2,4 3,76 -13,9 30 Jahre 3,82 -2,4 3,84 -15,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 18:57 % YTD EUR/USD 1,0937 -0,2% 1,0948 1,0960 +2,2% EUR/JPY 157,82 -0,0% 157,49 157,79 +12,5% EUR/CHF 0,9806 +0,1% 0,9789 0,9793 -0,9% EUR/GBP 0,8655 +0,7% 0,8596 0,8597 -2,2% USD/JPY 144,30 +0,2% 143,89 143,98 +10,1% GBP/USD 1,2640 -0,8% 1,2734 1,2747 +4,5% USD/CNH (Offshore) 7,2651 +0,6% 7,2362 7,2244 +4,9% Bitcoin BTC/USD 30.185,64 -1,7% 30.422,97 30.669,73 +81,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,69 67,70 -0,0% -0,01 -14,7% Brent/ICE 72,36 72,26 +0,1% +0,10 -13,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,98 34,51 -1,5% -0,53 -56,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.909,12 1.913,75 -0,2% -4,63 +4,7% Silber (Spot) 22,76 22,93 -0,7% -0,17 -5,0% Platin (Spot) 908,60 929,50 -2,2% -20,90 -14,9% Kupfer-Future 3,71 3,77 -1,7% -0,06 -2,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.