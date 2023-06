DJ Lagarde: EZB-Zinsentscheidung im September datenabhängig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine wahrscheinlich im Juli anheben und im September auf Basis der dann vorliegenden Daten entscheiden. "Wenn sich an unseren Basisszenario nichts ändert, werden wir die Zinsen im Juli sehr wahrscheinlich erhöhen", sagte Lagarde in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra.

Zu der im September anstehenden Sitzung könne sie noch nichts sagen, weil bis dahin noch viele Daten veröffentlicht würden und neue makroökonomische Projektionen anstünden. Die EZB habe ihre Leitzinsen um 400 Basispunkte angehoben und trotzdem noch einiges zu tun.

Lagarde verwies darauf, dass die Gesamtteuerung seit ihrem Höhepunkt deutlich zurückgegangen sei. "Wir schauen aber auch auf die Kernteuerung und hier sehen wir noch nicht genug Anhaltspunkte dafür, dass der unterliegende Inflationsdruck ausreichend gesunken ist", sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2023 09:55 ET (13:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.