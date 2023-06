Bonn (ots) -Gut 17 Monaten dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Die militärischen Erfolge bleiben jedoch aus. Der Unmut in den eigenen Reihen wächst, der Machtkampf Putins mit Söldner-Chef Prigoschin ist jüngst eskaliert. Doch der bewaffnete Aufstand gegen den Kreml ging beinahe so schnell zu Ende wie er begann. Drahtzieher Prigoschin soll im belarussischen Exil ungestraft davonkommen. Doch die Folgen könnten erheblich sein. Wie geschwächt ist Putin im eigenen Land? Beginnt seine Macht zu bröckeln? Und: Ist die russische Armee ohne Prigoschin in der Ukraine nun schwächer oder droht eine weitere Eskalation? Fakten und Hintergründe zur Situation in Russland liefern die Dokumentationen und Gespräche am Themenabend bei phoenix am Donnerstag, 29. Juni 2023 ab 20.15 Uhr.20:15 | auslandsjournal - die doku: Leben im Schatten RusslandsDokumentation von Nina Niebergall, Sebastian Ehm, ZDF 2023Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Länder der ehemaligen Sowjetunion in Aufruhr. Richten die Ex-Sowjetrepubliken ihren Blick Richtung Westen oder doch Richtung Russland? Untereinander wachsen die Spannungen - auch, weil Russland durch den Krieg in der Ukraine geschwächt ist und sein Einfluss in der Region abnimmt. Die "auslandsjournal"-Dokumentation beleuchtet die Situation in den Ländern Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan und Kirgisistan.Die ZDF-Korrespondenten Nina Niebergall und Sebastian Ehm zeigen einen Teil der Welt, der sich zunehmend verändert. Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine haben sich die Achsen der Macht verschoben. Es kommt zu Kämpfen zwischen Aserbaidschan und Armenien, vor allem um die Region Bergkarabach. In Moldau und Georgien demonstrieren Tausende gegen ihre Regierung und streben einen EU-Beitritt an. Aserbaidschan und Kasachstan sind wichtige Energiepartner des Westens geworden und geben sich international zunehmend selbstbewusster.Russland kämpft um seinen Einfluss in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. In der Ukraine militärisch sehr gefordert, schafft es Moskau nicht mehr, seinen Einfluss wie in der Vergangenheit geltend zu machen. Ungelöste Konflikte brechen so wieder auf. Wie hat sich die Perspektive der ehemaligen Sowjet-Republiken verändert, wohin wenden sie ihren Blick und wie ist das Leben für Millionen Menschen im Schatten Russlands?21:00 | phoenix runde: Putin und der Westen - Wie umgehen mit Russland?Anke Plättner diskutiert u.a. mit- Katja Gloger, Publizistin und Russland-Expertin und- Hermann Krause, Leiter Moskau-Büro Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Vorstand Deutsch-Russisches Forum21:45 | Der Krieg der Söldner - Das Geschäft der SchattenarmeenReportage von Arndt Ginzel, ZDF 2022Krieg ist zu einem lukrativen Geschäft geworden. Auf fast allen Kriegsschauplätzen dieser Welt kämpfen Söldner, die für Geld dreckige Jobs erledigen. Im September 2021 reisten der Reporter Arndt Ginzel und sein Kameramann Gerald Gerber nach Syrien, um über die Anwerbung von Kämpfern für Söldnereinsätze durch Militärunternehmen recherchieren. Doch während den Vorbereitungen wird Gerber selbst von Söldnern entführt. Die Dokumentation "Der Krieg der Söldner. Das Geschäft der Schattenarmeen" erzählt die ganze Geschichte.22:15 | Putins Komplizen - Die geheime Welt der OligarchenReportage von Florian Huber, ZDF 2023Russlands Präsident ist kein einsamer Alleinherrscher. Er stützt sich auf einen Kreis von Männern, die mindestes so reich wie mysteriös sind: die Oligarchen. Wie russische Oligarchen das System Putin stützen, beleuchtet die Reportage von Florian Huber. Wie in einem Ermittlerkrimi begibt sich die Dokumentation auf die Suche nach Russlands Oligarchen und zeichnet ein informatives Bild von jenen superreichen Männern, die in den 1990er-Jahren als die eigentlichen Herrscher im Kreml galten, jedoch vom unscheinbaren Wladimir Putin erst entmachtet und dann zu seinen persönlichen Geldverwaltern, Stellvertretern und Kriegsmanagern zurechtgestutzt wurdenDer phoenix-Themenabend im Überblick:20:15 Leben im Schatten Russlands21:00 phoenix runde. Putin und der Westen - Wie umgehen mit Russland?21:45 Der Krieg der Söldner - Das Geschäft der Schattenarmeen22:15 Putins Komplizen - Die geheime Welt der Oligarchen23:00 phoenix der Tag - Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse des TagesPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5545816