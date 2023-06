Der Staat New York will künstliche Intelligenz besser verstehen lernen. Deshalb wird nicht nur neues Fachpersonal eingestellt; auch ein Supercomputer soll angeschafft werden. Wie Bloomberg am Dienstag berichtete, plant New York, einen Supercomputer zu beschaffen, der Programme für künstliche Intelligenz ausführen kann. Ziel ist es, die Technologie besser zu verstehen und gleichzeitig effektiver zu regulieren. Wie Adrienne Harris, Leiterin der New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...