MÜNSTER (dpa-AFX) - Günter Felßner ist neuer Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes. Die knapp 500 Delegierten wählten den Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes am Mittwoch laut Mitteilung bei ihrem Treffen in Münster mit großer Mehrheit in das Amt. In geheimer Wahl stimmten knapp 90 Prozent beim Deutschen Bauerntag in Münster in Nordrhein-Westfalen für den Milchbauern aus Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken. Der 56-Jährige ist seit Oktober 2022 Präsident der Landwirte in Bayern und löst Walter Heidl ab. Der hatte das Amt des Stellvertreters von Joachim Rukwied nach acht Jahren niedergelegt.