audius SE: Erfolgreiche Präsenz-Hauptversammlung stimmt für Erhöhung der Dividende auf 35 Cent je Aktie



28.06.2023

Weinstadt, 28.06.2023. Die audius SE hat am heutigen Mittwoch, den 28.06.2023, erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2023 durchgeführt. Das Aktionärstreffen fand nach 3 Jahren das erste Mal wieder als Präsenzveranstaltung in Ludwigsburg statt.



Versammlungsleiter und Vorstände berichteten von der mehr als positiven Entwicklung der audius Gruppe in 2022 aller herausfordernden Umstände wie anhaltender Lieferengpässe, der unsicheren Energieversorgung und der steigenden Preisentwicklung zum Trotz. audius hat es geschafft die eigenen Planungen am Ende sogar deutlich zu übertreffen und wieder einmal mit neuen Rekordergebnissen aufzuwarten. Berichtet wurde außerdem über die laufende positive Geschäftsentwicklung und die erfolgreiche Integration der letztjährigen Unternehmenszukäufe.



Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 4.950.000 EUR 89,56% Prozent vertreten.



Die Aktionäre beschlossen die Erhöhung der Dividende in Höhe von 30 Cent auf 35 Cent je Aktie. Die audius Gruppe erhöht damit im Rahmen ihrer nachhaltigen und attraktiven Dividendenpolitik bereits das dritte Mal in Folge ihre Dividende, welche sich in der Regel an der Hälfte des Jahresüberschusses orientiert.



Die zur Abstimmung gestandenen Tagesordnungspunkte wurden einstimmig gemäß des Vorschlags der Verwaltung verabschiedet.



Über audius

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine ITK-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von mehreren hunderttausend IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die mehr als 600 Mitarbeiter an über 20 Standorten - davon 15 in Deutschland - fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



