Wenn die Gläubigen immer wieder Enttäuschungen erfahren, sogar von Papst Franziskus selbst, in den sie so viele Hoffnungen gesetzt hatten, wenn Konservative wie Kardinal Woelki Steine auf den Synodalen Weg räumen und ihn in die Sackgasse umleiten, um Rom zu gefallen, wird das Ausbluten weitergehen. Dann werden sich selbst jene Gläubige abwenden, die bis jetzt noch dabeibleiben, weil sie an die Gemeinschaft und all das Gute denken, für das Kirche auch steht. Dann werden es noch mehr Menschen nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können, nicht auszutreten. Und dann wird es in vielen Gemeinden heißen: Der Letzte macht das Licht aus.



