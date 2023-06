Erste Teilnehmer erhielten erfolgreich das Prüfpräparat in einer klinischen Phase-I-Studie zu MAP 315, dem führenden Therapeutikum-Programm von Microba bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED).

MAP 315 ist ein neuartiges Lebend-Biotherapeutikum, das zur Behandlung von Colitis ulcerosa entwickelt wird. MAP 315 wurde mit Hilfe der datengesteuerten Therapeutika-Plattform von Microba gefunden und entwickelt.

Mit dem Erreichen dieses Meilensteins wird Microba zu einem Unternehmen für Arzneimittelentwicklung in der klinischen Phase die Ergebnisse der Studie werden für Dezember 2023 erwartet.

Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) ("Microba" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass erfolgreich mit der Behandlung der ersten Teilnehmer in einer klinischen Phase-I-Studie zu MAP 315 im Rahmen des Therapeutic Program von Microba zur Behandlung von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) begonnen wurde. Mit Erreichen dieses Meilensteins gelangt der Medikamentenkandidat MAP 315 in die klinische Entwicklung als potentielle neue Behandlungsoption für Millionen von Patienten mit Colitis ulcerosa.

Professor Trent Munro, SVP, Therapeutics beiMicroba,kommentierte:"Microba ist jetzt zu einem Unternehmen herangereift, dass sich mit der Arzneimittelentwicklung in der klinischen Phase befasst. Ich bin stolz auf unser Team und darauf, was wir aufgebaut haben, um neuartige Mikrobiom-Medikamente von der datengestützten Identifizierung bis hin zu einem oral verabreichten Arzneimittel zu entwickeln, das jetzt in einer erstmals am Menschen durchgeführten klinischen Studie geprüft wird. Wir sind einzigartig an der Spitze der Entwicklung von Medikamenten aus dem Mikrobiom aufgestellt und freuen uns über die zukünftigen potenziellen Möglichkeiten von MAP 315 als neue Therapie für Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen."

Bei der klinischen Phase-I-Studie handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Prüfung der Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von MAP 315 bei 32 gesunden Erwachsenen. Die Studie wird von Nucleus Network in Melbourne, Australien, mit Genehmigung des Human Research Ethics Committee (HREC) des Unternehmens und in Übereinstimmung mit dem formellen Feedback, das die FDA im Vorfeld eines IND-Zulassungsantrags gegeben hat, durchgeführt.

Einzelheiten zur klinischen Phase-I-Studie zu MAP 315

Die klinische Studie trägt den Titel "Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-1-Studie zur Prüfung der Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von MAP 315 bei gesunden Erwachsenen". Die Studie sieht 2 Kohorten mit jeweils 16 Teilnehmern vor, die im Verhältnis 3:1 randomisiert werden und an 14 aufeinanderfolgenden Tagen (2 Wochen) MAP 315 oder das entsprechende Placebo erhalten. Mit den Ergebnissen der Studie ist im Dezember 2023 zu rechnen. Detaillierte Angaben zur Studie sind außerdem im Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) unter der Studien-Nr. ACTRN12623000291684 zu finden.

Neuartiger Arzneimittelkandidat MAP 315 von Microba

MAP 315 wurde mithilfe einer einzigartigen Analyse der großen firmeneigenen Humandatenbank von Microba identifiziert. Dabei zeigte sich, dass diese bisher nicht näher charakterisierte und neuartige Bakterienspezies bei gesunden Menschen häufig vorkommt, bei Menschen mit CED jedoch durchweg ein diesbezüglicher Mangel besteht. Die nachfolgenden präklinischen Untersuchungen von MAP 315 in In-vitro- und In-vivo-Modellen zeigten, dass MAP 315 die Wiederherstellung des Epithels und die Heilung der Schleimhäute fördert biologische Aktivitäten, die für eine anhaltende Remission der Krankheit unerlässlich sind, die aber von den bestehenden Therapien nicht ausreichend beeinflusst werden.

MAP 315 ist ein Lebend-Biotherapeutikum (Live Biotherapeutic Product, LBP), das aus lyophilisierten Bakterien in einer magensaftresistenten Kapsel besteht. MAP 315 wird oral verabreicht und derzeit als Prüfpräparat für die Behandlung von Colitis ulcerosa (CU) entwickelt. Microba arbeitete mit dem führenden Mikrobiom-Auftragshersteller Bacthera zusammen, um MAP 315 in deren hochmodernen Anlagen in Europa in großem Maßstab GMP-konform herzustellen und das Material für die klinische Studie zu MAP 315 zu liefern.

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen großer ungedeckter Bedarf und gute Geschäftsmöglichkeiten

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen verursachen eine über längere Zeit bestehende Entzündung des Verdauungstrakts. Weltweit sind heute über 7 Millionen Menschen betroffen und diese Zahl steigt jedes Jahr weiter an1. Colitis ulcerosa (UC) ist eine von zwei Hauptformen der chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. In der Folge kommt es zu Entzündungen und Geschwüren im Verdauungstrakt, die ein stark beeinträchtigendes chronisches Leiden verursachen. Die Patienten werden gegenwärtig mit entzündungshemmenden und immunmodulatorischen Medikamenten behandelt, um die Krankheitsaktivität zu reduzieren und die Symptome zu beherrschen, wobei aber häufig beträchtliche Nebenwirkungen auftreten. Die vorhandenen Behandlungsoption führen häufig nicht zum Erfolg und über 50 der Patienten erreichen keine anhaltende Remission2. Deshalb treten bei ihnen regelmäßig Episoden von Entzündung, Durchfall, Blutungen und Bauchschmerzen auf3, wobei 25 der Patienten stationär aufgenommen werden müssen4. Der Markt für die CU-Behandlung wurde im Jahr 2020 mit 7,5 Mrd. US-Dollar beziffert und wird bis 2030 voraussichtlich auf 10,8 Mrd. US-Dollar anwachsen5. MAP315, der neuartige Arzneimittelkandidat von Microba, bietet die Möglichkeit, die derzeitige Standardbehandlung für Millionen von Menschen, die an den verheerenden gesundheitlichen Folgen von CU leiden, zu verbessern.

Therapeutika-Plattform und -Programme

Die Mikrobiom-basierten Therapeutika, die sich inzwischen in der klinischen Entwicklung befinden und für die es erste FDA-Zulassungen gibt, stellen als neuartige Medikamente eine aufregende neue Möglichkeit für die Behandlung chronischer Krankheiten dar, die mit den derzeitig verfügbaren Arzneimitteln nicht ausreichend zu behandelt sind.

Die hochmoderne, firmeneigene Metagenomik-Technologie von Microba wurde von führenden australischen Wissenschaftlern entwickelt, die zu den besten 1 der weltweit zitierten Forscher gehören. Mit dem Einsatz dieser Technologie ist Microba auf diesem Gebiet tonangebend. Auch hat Microba mithilfe dieser Technologie eine datengestützte Plattform für die Arzneimittelforschung und -entwicklung von Medikamenten aus dem menschlichen Darmmikrobiom aufgebaut. Diese Plattform nutzt eine große, wachsende, firmeneigene Datenbank, wobei die Daten durch die Mikrobiom-Testservices des Unternehmens gesammelt wurden. Aus der Datenbank gehen derzeit mehrere potente therapeutische Kandidaten zur Behandlung chronischer Krankheiten hervor. Microba hat drei therapeutische Programme in den Bereichen CED, Immunonkologie und Autoimmunkrankheiten eingerichtet, wobei der führende Kandidat MAP 315 im Rahmen des CED-Programms des Unternehmens das erste Programm ist, das in die klinische Prüfung am Menschen eintritt.

Über Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences ist ein Präzisionsmikrobiom-Unternehmen mit dem Ziel, die menschliche Gesundheit zu verbessern. Mit seiner weltweit führenden Technologie zur Messung des menschlichen Darmmikrobioms fördert Microba die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für bedeutende chronische Krankheiten und bietet Forschern, Klinikern und Verbrauchern Testdienstleistungen für das Darmmikrobiom an. Durch Partnerschaften mit führenden Organisationen treibt Microba die Erkennung neuer Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom, Gesundheit und Erkrankungen voran, um neue Gesundheitslösungen zu entwickeln.

