Künstliche Intelligenz ist das große Thema in diesem Börsenjahr. Der KI-Boom hat zahlreiche Tech-Werte angetrieben und den Aktionären satte Gewinne beschert. Aber was steckt eigentlich hinter dem Hype und warum ist das Thema so präsent am Aktienmarkt? Diese Fragen beantwortet David Hartmann von Vontobel. Der Experte für Zertifikate erklärt im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV, was KI genau ist und warum das Potenzial an der Börse so groß ist. In dem Zusammenhang stellt er eine Möglichkeit vor, wie Anleger gleichzeitig in mehrere Unternehmen aus dem Bereich investieren können. Wie diese genau aussieht, erfahren Sie im Interview. Den Blogbeitrag von Vontobel finden Sie unter: https://zertifikate.vontobel.com/DE/blog/Artikel/k-nstliche-intelligenz/