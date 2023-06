KIWI, ein italienischer Branchenführer für Verdampfertechnologie, meldet die Einführung von KIWI GO in Italien. Sie umfasst FEELM Max, die weltweit erste Einweglösung mit Keramikspule. KIWI GO ist ein revolutionärer Schritt in der Verdampfertechnologie und setzt auf Weiterentwicklungen, die das Dampferlebnis verbessern und das Engagement von KIWI für benutzerzentrierte Innovation weiter untermauern.

Die Entwicklung von KIWI GO in der Verdampferbranche

KIWI GO umfasst seit 2022 FEELM Max, die weltweit erste Einweglösung mit Keramikspule, und stellt einen bahnbrechenden Fortschritt in der Verdampfertechnologie dar. Dieses revolutionäre Produkt demonstriert den Einsatz von KIWI für benutzerorientierte Innovation und hebt das Dampferlebnis auf ein neues Niveau.

In Zusammenarbeit mit FEELM, dem weltweit führenden Anbieter von Verdampfertechnologie und Flaggschiffmarke des Unternehmens für Zerstäubungstechnologie, SMOORE, hat KIWI für die Entwicklung von KIWI GO die Möglichkeiten von FEELM Max genutzt. Durch die Einbindung der modernen Heiztechnologie durch die Keramikspule, gepaart mit einem System zur konstanten Leistungssteuerung und einem transparenten E-Liquid-Tank, hat KIWI GO eine Spitzenposition in der Verdampferbrancher erobert.

Mattia Sparacino, CEO und Gründer von KIWI Vapor, unterstrich die zentrale Rolle der Keramikspulen-Technologie für KIWI GO. Diese Innovation verbessert die Leistung des Produkts erheblich und ermöglicht über 25 mehr Züge verglichen mit herkömmlichen Baumwollspulenlösungen. KIWI GO entspricht überdies den TPD-Vorschriften und bietet den Verbrauchern mit einer großzügigen E-Liquid-Kapazität von 2 ml eine bequeme und regelkonforme Dampflösung.

Das baumwollfreie Design von KIWI GO ermöglicht eine hervorragende E-Liquid-Nutzung und steigert somit den Geschmack und den Dampf. Diese hochmoderne Technologie reduziert überdies Verunreinigungen aus dem Erhitzungsprozess und sorgt für ein sauberes und seidiges Dampferlebnis.

Das Energiemanagementsystem mit konstanter Leistung garantiert eine Dampfkonsistenz von über 95 und sorgt für ein stabiles und befriedigendes Dampferlebnis. Das benutzerfreundliche Design von KIWI GO mit dem praktischen, transparenten E-Liquid-Tank ist optisch ansprechend und ermöglicht eine mühelose E-Liquid-Kontrolle.

Branchenweite Anerkennung für KIWI GO

Die Verdampferbranche hat die außergewöhnliche Innovation und Wirkung von KIWI GO anerkannt. Bei der jährlichen Preisverleihung von Vapouround 2023, die am 12. Mai 2023 in Birmingham stattfand, wurde KIWI GO als "Bester Einwegdampfer" ausgezeichnet und festigte damit seine Position als Branchenführer.

Der Vapouround MENA Vape Award 2023 würdigte das STARTER KIT von KIWI am 21. Juni 2023 in Dubai überdies als "Bestes offenes Pod-System" und unterstrich damit die umfassende Entwicklung und innovative Leistung der führenden Verdampfermarke.

Verfügbarkeit und Expansion

KIWI GO ist seit dem 23. Juni in Einzelhandelsgeschäften und In-Store-Displays von KIWI in ganz Italien erhältlich. Das Unternehmen betreibt derzeit 8 KIWI STOREs und plant eine Erweiterung seiner Präsenz mit über 40 weiteren Geschäften, damit den italienischen Verbrauchern der Zugang zu den besten Dampfprodukten ermöglicht wird.

Mattia Sparacino drückte seine Begeisterung wie folgt aus: "Die Markteinführung von KIWI GO markiert einen bedeutenden Schritt in die Zukunft des Dampfens. Unser permanentes Streben nach Produktinnovation, kombiniert mit der außergewöhnlichen Zerstäubungstechnologie von FEELM, hat zu einem Produkt geführt, das die Branche wirklich revolutioniert. Wir freuen uns schon darauf, die Grenzen noch weiter zu verschieben."

Zusammenarbeit von KIWI mit FEELM

Die Zusammenarbeit von KIWI mit FEELM steht beispielhaft für das unerschütterliche Engagement der Marke, die Verdampfertechnologie weiterzuentwickeln und erstklassige, regulierte Verdampferlösungen auf weltweiter Ebene anzubieten. KIWI GO ist ein Zeugnis des fortwährenden Engagements und Bekenntnis des Unternehmens, die technologische Entwicklung in der Verdampferbranche voranzubringen.

Über KIWI

2020 gegründet, steht die italienische Marke KIWI an der Spitze der Verdampferbranche. Ihr Ziel ist es, eine einfache und effektive Alternative zur Raucherentwöhnung anzubieten. In Italien mit einer globalen Perspektive entwickelt, hat KIWI die Reichweite rasch ausgeweitet und in nur zwei Jahren Händler und Verbraucher in über 45 Ländern angesprochen.

Über FEELM

Als Flaggschiff-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Verdampfersystemlösungen. Unter Nutzung der Leistung der Keramikspulen-Heiztechnologie und der authentischen Geschmacksreproduktionstechnologie kombiniert FEELM Innovation und Elektronik für ein ultimatives Gefühl und erstklassiges Dampferlebnis.

