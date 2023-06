Ab Juli soll es endlich so weit sein und das E-Rezept flächendeckend in Deutschland zum Einsatz kommen. Im Podcast werfen wir einen Blick auf die App und die Funktionen. Eigentlich sollte es schon im Herbst 2022 losgehen, doch nach Problemen in der Testphase und Sicherheitsbedenken von Fachleuten dauerte die Einführung etwas länger als gedacht. Doch ab dem 1. Juli wird das E-Rezept offiziell eingeführt. Damit können Patient:innen bei Ärzt:innen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...