Neue Online-Tools helfen Oracle- und SAP-Lizenznehmern dabei, Lösungen zu finden, die die Gesamtbetriebskosten senken, ihre Systeme zu verbessern und zu sichern und IT-Ressourcen auf strategische Projekte zu konzentrieren, die Kosten zu senken, die Rentabilität zu verbessern, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das Wachstum zu beschleunigen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, kündigte heute zwei kostenlose Online-Tools an, die Oracle- und SAP-Kunden innerhalb weniger Minuten dabei helfen, erhebliche Einsparpotenziale bei ihren bestehenden ERP-Investitionen zu erkennen und zu erschließen: Rimini Street Savings Calculator für Oracle und Rimini Street Savings Calculator für SAP. Kunden, die sich für Rimini Street entschieden haben, konnten bis heute mehr als 7 Milliarden Dollar einsparen und erhalten gleichzeitig einen reaktionsschnelleren und qualitativ hochwertigeren Software-Support sowie eine Partnerschaft, die ihren betrieblichen Erfolg fördert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230627340432/de/

Rimini Street announced two free, online tools that work in minutes to help Oracle and SAP clients identify and unlock significant potential savings from their existing ERP investments. (Photo: Business Wire)

Der Wert der Wartungsgebühren von Oracle- und SAP-Anbietern nimmt mit der Zeit ab

Die Gewinnspanne von Oracle und SAP für den jährlichen Software-Support liegt in der Regel bei über 90 %, was bedeutet, dass die Softwareanbieter möglicherweise weniger als 10 der jährlichen Gebühren ihrer Kunden für die Bereitstellung von Serviceleistungen ausgeben. Dies kann zu erheblichen Lücken im Hinblick auf den Servicebedarf führen, z. B. bei der Unterstützung für benutzerdefinierte Konfigurationen und angepassten Code ("Add-Ons"), die bei vielen Oracle- und SAP-Lizenznehmern üblich sind.

Nach einer gewissen Anzahl von Jahren stufen sowohl Oracle als auch SAP willkürlich den Umfang der für ein bestimmtes Release verfügbaren Services herab. Sie sind jedoch dafür bekannt, dass sie weiterhin die gleichen Gebühren (oder mehr) verlangen wie zu der Zeit, als der volle Support für das Release verfügbar war, und drängen auf Upgrades und Migrationen auf ihre neuesten Produktversionen, die für einen bestimmten Kunden möglicherweise nicht von Vorteil sind.

Für diejenigen, die sich an die vom Anbieter vorgegebene Roadmap halten, steigen die Gesamtbetriebskosten des ERP-Systems in der Regel nur an, unabhängig davon, ob sie sich für ein Upgrade oder die Beibehaltung der aktuellen Version entscheiden.

Lösungen von Rimini Street bieten mehr Wert

Rimini Street bietet seinen Oracle- und SAP-Kunden eine jährliche Support-Lösung an, um diese teure, systembedingte Herausforderung umzukehren, indem sie eine sofortige 50%ige Ersparnis bei den jährlichen Support-Gebühren und diese anderen wichtigen Vorteile bietet:

Benannte, engagierte primäre Support-Ingenieure mit durchschnittlich 20 Jahren Erfahrung, die von Hunderten von Ingenieuren in aller Welt unterstützt werden

Garantierte Antwort innerhalb von 10 Minuten auf Prioritätsfälle, mit einem Durchschnitt von weniger als zwei Minuten, um Probleme schneller anzugehen und zu lösen

24/7/365 Support für Anpassungen auf dem gleichen Niveau wie der vom Hersteller gelieferte Code

Garantierte 15 zusätzliche Jahre Support ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, um den maximalen Nutzen aus der bestehenden ERP-Version zu ziehen

Risikovermeidung im Zusammenhang mit System-Upgrades und Migrationsherausforderungen

Rimini Street unterstützt Kunden mit 7 Milliarden US-Dollar Einsparungen und strategischen Projektfinanzierungen

"Branchenanalysten schätzen, dass die meisten Unternehmen etwa 90% ihres IT-Budgets für die täglichen Betriebskosten ausgeben und nur 10 für Investitionen in Innovationen übrig bleiben. Rimini Street kann mit seinen Servicelösungen dazu beitragen, diese 90 auf 60 zu reduzieren, so dass die Kunden mehr Geld, Personal und Zeit für strategische Initiativen und Projekte einsetzen können", sagte Seth A. Ravin, CEO, Präsident und Chairman von Rimini Street, Inc.

Ausgewählte Beispiele für Kunden von Rimini Street sind:

HCX Technology Partners, ein auf den Philippinen ansässiger Anbieter von digitalen Geschäftslösungen, der 60.000 unbefristete Oracle PeopleSoft-Lizenzen für seine Kunden verwaltet, nutzte Rimini Street, um "die Anzahl der Mitarbeiter, die für den Produktionssupport zuständig sind, zu reduzieren und sie auf strategische und Entwicklungsprojekte zu konzentrieren", so Crisela de Jesus, Abteilungsleiterin für HCM- und CRM-Lösungen bei HCX Technology Partners.

NIBCO, ein führender Hersteller von Durchflusskontrolllösungen mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1904 zurückreicht, hat festgestellt, dass die Einsparungen, die durch die Wahl von Rimini Street für die SAP-Supportwartung erzielt wurden, dazu beigetragen haben, "die Lebensdauer unseres SAP-Systems zu maximieren und unnötige Ausgaben für Upgrades zu vermeiden, so Jeff Miller, Director, Business Relationship Management bei NIBCO. "Wir konnten diese Gelder in Akquisitionen und die Entwicklung neuer Produkte umlenken. Wir geben jetzt Geld für das Wachstum von NIBCO aus und nicht mehr nur dafür, die Lichter am Leuchten zu halten."

"Wir laden alle Unternehmen, die Oracle und SAP einsetzen, ein, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um unsere Einsparungsrechner zu nutzen", sagt David Rowe, Chief Product Officer und Executive Vice President, Global Transformation bei Rimini Street. "Die meisten Unternehmen sind hocherfreut, wenn sie erfahren, dass die Einsparungen durch einen Wechsel zu Rimini Street weit über die 50 Einsparungen bei den jährlichen Supportgebühren hinausgehen, sondern auch Einsparungen durch die Vermeidung erzwungener Upgrades, nur um den vollen Support beizubehalten, durch den kostenlosen Support für Anpassungen und durch effizientere Supportprozesse. Die Entdeckung wird Ihnen die Augen öffnen und für Ihr Unternehmen höchst opportunistisch sein."

Entdecken Sie das gesamte Rimini Street-Portfolio mit extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Lösungen für Support, Managed Services, Sicherheit, Integration, Observability, Professional Services und Rimini ONE End-to-End-Outsourcing-Lösungen für Anwendungen unter SAP, Oracle und Salesforce zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000® Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet eine umfassende Familie einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware an und ermöglicht es seinen Kunden, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, die Kosten erheblich zu senken und Ressourcen für Innovationen zu nutzen. Bis heute haben sich mehr als 5.100 Fortune 500, Fortune Global 100, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als ihren zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen verlassen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com und besuchen Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem insbesondere Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten und die mit der Rechtsverteidigung verbundenen Kosten oder etwaige neue Rechtsstreitigkeiten; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung geplant ist; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten und unsere Umsatzkosten zu verwalten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen und Risiken in Verbindung mit Beibehaltungsquoten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Schulden zu günstigen Konditionen zu finanzieren, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; Maßnahmen in Reaktion auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche, betriebliche und finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft; Risiken in Verbindung mit globaler Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu erstellen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; Menge und Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören. Hinzu kommen die Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. Mai 2023 eingereicht wurde, erörtert und von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230627340432/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Globale Kommunikation

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com