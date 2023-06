Intelecy hat in einer Investitionsrunde unter der Leitung von Yara mit Beteiligung von GC Rieber, Aidiom und Investinor 3,5 Millionen US-Doller eingesammelt. Intelecy bietet eine speziell auf Industrieingenieure und Anlagenbetreiber zugeschnittene No-Code-KI-Plattform an, bei der keine manuelle Programmierung erforderlich ist. Mithilfe der Plattform können Prozessingenieure schnell KI-Modelle erstellen, um Prozesse zu optimieren, die Abfall, Emissionen, Energieverbrauch und Kosten reduzieren.

Intelecy betreut Kunden in den Branchen Chemie, Energie, Lebensmittel und Getränke, Bergbau und Mineralien sowie Versorgungsunternehmen.

"Intelecy hat spannende KI-Lösungen für die Produktions- und Prozessoptimierung entwickelt. Wir haben sehr starke Empfehlungen von den Industriekunden von Intelecy erhalten. Yara investiert in Intelecy, da wir es als eine strategische Priorität betrachten, an der Entwicklung von KI für die Industrie mitzuwirken", sagte Ulf Berg, SVP Portfolio Development bei Yara International ASA und Chair des Board von Yara Growth Ventures.

Intelecy ist zufrieden mit Yara als neuen Hauptinvestor:

"Yara ist das weltweit führende Unternehmen für Pflanzenernährung und ein globaler Anbieter von Umwelt- und Agrarlösungen. Wir betrachten die Investition von Yara Growth Ventures als eine tolle Bestätigung unserer Vision, Fabrikarbeitern bei einer nachhaltigeren Gestaltung der industriellen Produktion zu helfen, indem die Produktion optimiert, Abfall und Energieverbrauch reduziert und schädliche Emissionen vermieden werden", so Bertil Helseth, CEO von Intelecy und Gründer.

Der Industriekonzern GC Rieber beteiligte sich ebenfalls an der Investitionsrunde. GC Rieber ist ein Kunde von Intelecy und nutzt KI zur Optimierung und Digitalisierung der Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln.

"Unsere Fabrikarbeiter vor Ort nutzen Intelecy zur Optimierung der Produktion von hochwertigen Omega-3-Konzentraten und Entwicklung entscheidender digitaler Funktionen als Teil des Prozesses. Intelecy hat uns die Nutzung von KI ermöglicht, um so die Fabrik intelligenter und die Produktion nachhaltiger zu machen. Wir sind sehr beeindruckt von der Benutzerfreundlichkeit der Lösung von Intelecy", sagte Fredrik Harloff, CIO von GC Rieber.

Weiterentwicklungen in der KI stellen ein enormes Wertschöpfungspotenzial für die Prozessindustrie dar. Jedoch scheitern noch immer zahlreiche KI-Projekte. Häufige führen Branchenführer einen Mangel an Talenten als entscheidendes Hindernis für die Einführung von KI an.

"Wir investieren, weil Intelecy zum Abbau der Qualifikationsdefizite in der Fertigung beiträgt, indem der vorhandenen Belegschaft die Nutzung von KI ermöglicht wird", meinte Jon Øyvind Eriksen, CEO von Aidiom und Chair des Board von Intelecy."

Investinor erhöht seine Beteiligung an Intelecy.

"Wir bei Investinor investieren in die Unternehmen von morgen und nur wenige Sektoren sind so vielversprechend wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Intelecy zeichnet sich im Bereich der industriellen KI durch seine einfach zu implementierenden Tools zur Optimierung der Effizienz für Unternehmen aus. Intelecy ist gut aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach intelligenten und nachhaltigen Fertigungslösungen zu erfüllen", sagte Investment Manager Egil Garberg von Investinor.

Die neuen Mittel werden zur Stärkung von Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung verwendet. Erkki Altonen, CEO von Yara Growth Ventures, und Egil Garberg, Investment Director von Investinor, werden Mitglieder des Board of Directors.

Intelecy, ein norwegisches SaaS-Unternehmen, wurde mit einem klaren Ziel gegründet: nachhaltige Produktion in der Industrie zu ermöglichen. Die industrielle No-Code-KI-Plattform von Intelecy ist auf industrielle Daten ausgelegt und richtet sich an Industriekunden. Die einfach zu bedienenden Tools ermöglichen es Ingenieuren, anspruchsvolle KI-Modelle zu erstellen und zu nutzen, ohne dass sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen. Durch den Einsatz von Intelecy wird es einer großen Bandbreite an Industrieunternehmen ermöglicht, die Ressourcennutzung zu optimieren, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, die Kapazität zu erhöhen und ihre Umweltbelastung zu minimieren.

