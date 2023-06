Co-Selling verbessert Kundenergebnisse und stärkt das gegenseitige Engagement von AWS und Armis

Armis, das führende Unternehmen für Asset-Sichtbarkeit und -Sicherheit, hat heute seinen Beitritt zum Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um ein Co-Selling-Programm für AWS-Partner, die Softwarelösungen bereitstellen, die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind. Das Programm eröffnet AWS-Partnern neue Geschäftsmöglichkeiten, indem es die teilnehmenden ISVs direkt mit der AWS-Vertriebsorganisation verbindet. Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung der Verfügbarkeit von Armis auf AWS Marketplace im vergangenen Jahr.

Das AWS ISV Accelerate Program bietet Armis Co-Selling-Support und -Vorteile, um Kundenanforderungen in Zusammenarbeit mit AWS-Verkäufern rund um den Globus zu erfüllen, die Millionen von aktiven AWS-Kunden betreuen. Co-Selling ermöglicht bessere Kundenergebnisse und fördert das gegenseitige Engagement von AWS und Armis.

"Wir begrüßen die Gelegenheit, unsere Beziehung zu AWS weiter auszubauen", berichtet Brian Gumbel, President bei Armis. "Co-Selling hilft Armis, die Bereitstellung unserer Lösungen für Asset-Sichtbarkeit und -Sicherheit für Unternehmen zu optimieren, die sie dringend benötigen, und zugleich unsere Dynamik in diesem vertrauenswürdigen Markt zu verstärken. Wir freuen uns darauf, unsere Lösungen mit AWS auf den Markt zu bringen und im Rahmen dieses Programms Beziehungen zu neuen Kunden herzustellen."

"Das Segment der Security-Produkte und -Lösungen ist stark umkämpft und weist zum Teil Überschneidungen auf", so Spencer Mott, Chief Security Officer, Booking Holdings. "Als Technologieeinkäufer sind Sicherheitsbeauftragte täglich mit einer überwältigenden Anzahl von möglichen Kaufentscheidungen konfrontiert, und viele führen zu Lösungen, die viel versprechen, aber nur wenig davon einlösen. Doch etwa alle zehn Jahre kommt eine wirklich bahnbrechende Innovation auf den Markt. Armis war eine dieser Erfindungen, die dringend notwendig waren ein Problem, das nach einer Lösung verlangte, und etwas, das für Kunden einen echten Fortschritt und keinen Rückschritt bedeutete."

Die Armis Asset Intelligence Platform bietet eine einheitliche Asset-Sichtbarkeit und -Sicherheit für alle Asset-Typen, darunter Informationstechnologie (IT), Internet der Dinge (IoT), Betriebstechnologie (OT), Internet der medizinischen Dinge (IoMT), Cloud und Mobil-IoT sowohl verwaltet als auch nicht verwaltet. Armis wird als agentenlose Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform bereitgestellt und lässt sich nahtlos in bestehende IT- und Security-Stacks integrieren, um schnell die erforderlichen kontextbezogenen Informationen für die Verbesserung des Sicherheitsstatus eines Unternehmens zu liefern, ohne die aktuellen Abläufe oder Workflows zu unterbrechen. Armis hilft seinen Kunden, den Schutz vor unbemerkten Betriebs- und Cyber-Risiken zu gewährleisten, ihre Effizienz zu steigern, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren und auf sichere Weise Innovationen mit neuen Technologien voranzutreiben, um ihr Geschäftswachstum zu unterstützen.

Diese Dynamik führt auf die Meldung zurück, dass Armis die Marke von 100 Mio. US-Dollar beim jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) passiert und in weniger als 5 Jahren ein Wachstum von 1 Mio. auf 100 Mio. US-Dollar erzielt hat. Zuletzt wurde Armis von Fast Company in der renommierten jährlich herausgegebenen Liste World's Most Innovative Companies für 2023 zum innovativsten Unternehmen der Welt in der Security-Kategorie ernannt. Außerdem belegte das Unternehmen Platz 14 der Liste der 50 innovativsten Unternehmen der Welt (World's 50 Most Innovative Companies).

Nähere Informationen über die Asset Intelligence Security Plattform von Armis unter https://www.armis.com/platform/.

Um Armis auf AWS Marketplace zu kaufen, besuchen Sie https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-zhbfuevcbnjfw.

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Contacts:

Medienkontakt:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com