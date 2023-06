NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel vor Quartalszahlen von 91 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser aktualisierte ihre Prognosen für den Chemiekonzern und berücksichtigte dabei auch die jüngsten Währungsentwicklungen. In Reaktion auf die niedrigeren Absatzvolumina habe sie ihre Gewinnprognose (bereinigtes Ebit) für das zweite Jahresviertel nahe an das Niveau der Konsensschätzung herabgesetzt, schrieb sie in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

