Einer neuen Studie zufolge verstärken Unternehmen ihren Fokus auf ESG angesichts der verschärften Offenlegungspflichten trotz der öffentlichen Kritik

45 Prozent der Vorstandsmitglieder weltweit wünschen sich mehr Einblicke in die Verknüpfung der Nachhaltigkeitsziele mit der Unternehmensstrategie so lautet eine der neuen Erkenntnisse des Diligent Institute und Spencer Stuart. Der Wunsch nach Klarheit bei der Frage, was Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) für das jeweilige Unternehmen bedeuten, wächst in einer Zeit, in der die Erwartungen und Anforderungen an die Offenlegung steigen. 60 Prozent der Vorstandsmitglieder ergreifen Maßnahmen, um die Berücksichtigung ihrer ESG-Strategie in den Jahresberichten zu gewährleisten, und 53 Prozent erweitern die ESG-Reports.

Trotz der strategischen Herausforderungen zeigt der zweite jährliche Report Sustainability in the Spotlight, für den fast 1.000 Vorstandsmitglieder in aller Welt befragt wurden, dass weltweit die meisten Unternehmen ESG vor allem als Chance begreifen. Dabei wird jedoch eine geografische Kluft deutlich: Europäische Unternehmen verstehen ESG häufiger als Chance als US-amerikanische Unternehmen (56 bzw. 30 %). Folglich betrachten US-Unternehmen ESG häufiger als Risiko als europäische Unternehmen (34 bzw. 13 %).

"Ganz gleich, ob Sie ESG als Risiko, Chance oder beides begreifen erfolgreiche Unternehmen müssen ihre Daten verstehen, um ihre Offenlegungspflichten und die Erwartungen der Aktionäre und Stakeholder zu erfüllen", so Lisa Edwards, Executive Chair beim Diligent Institute. "Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Vorstände das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen und mehr Klarheit darüber wünschen, wie es in die Gesamtstrategie des Unternehmens einfließen kann.

Weitere wichtige Ergebnisse des Berichts sind:

Die größten Hürden für ESG-Fortschritte liegen in der Strategie

22 Prozent der Vorstandsmitglieder erklären, dass konkurrierende geschäftliche oder strategische Themen auf der Vorstandsagenda stehen. Ebenso viele berichten, dass sie Klarheit im Hinblick auf die Bedeutung von ESG für das Unternehmen vermissen.

Nur 2 Prozent der Vorstandsmitglieder halten den öffentlichen Widerstand gegen ESG für eines der größten Hindernisse für die ESG-Strategie und deren Umsetzung.

Viele Organisationen wollen ihren Fokus auf ESG in den kommenden 5 Jahren verstärken

90 Prozent der Unternehmen haben Umweltziele und -metriken eingeführt, und 87 Prozent haben soziale Ziele und Metriken in ihre Organisation integriert.

29 Prozent erwarten für die nächsten fünf Jahre eine Zunahme der ESG-Initiativen, während 18 Prozent mit einer stärkeren Verknüpfung von ESG-Initiativen mit geschäftlichen Auswirkungen rechnen.

ESG ist ein globales Thema, das in europäischen Vorständen engagierter und optimistischer angegangen wird als in US-Boards

63 Prozent der europäischen Vorstände bewerten die Fortschritte bei ESG-Zielen und -Strategien vierteljährlich oder öfter, verglichen mit 44 Prozent der US-amerikanischen Boards. Darüber hinaus sind 34 Prozent der europäischen Vorstände der Ansicht, dass ESG-Kriterien zu einer besseren Wertentwicklung ihrer Aktien geführt haben, während diese Meinung nur von 15 Prozent der US-Boards vertreten wird.

In den USA sind nur 25 Prozent der Board-Mitglieder der Auffassung, dass ihre Unternehmen eine effektive Führung und hohe Ansprüche in Bezug auf Umwelt- und Sozialfragen haben in Europa trifft dies auf 50 Prozent der Vorstandsmitglieder zu.

Reporting gewinnt an Aufmerksamkeit und Einsatz in Vorständen

60 Prozent legen besonderen Wert darauf, dass ihre ESG-Strategie in den Jahresberichten angemessen berücksichtigt wird.

53 Prozent der Vorstandsmitglieder geben an, dass ihre Unternehmen die bisherigen ESG-Reports verbessern.

"Unsere Umfrage zeigt, dass viele Unternehmensvorstände deutliche Fortschritte bei der Formalisierung ihres Nachhaltigkeitsansatzes erzielt haben, indem sie ihre Verantwortungsbereiche definiert und Nachhaltigkeitsmetriken in vielen Bereichen des Unternehmens eingeführt haben", erklärt Jason Baumgarten, Leiter der globalen CEO- und Board-Praxis bei Spencer Stuart sowie der Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens. "Unternehmen, die weiter gehen und anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstrategien definieren, die mit ihrem Geschäftsmodell verknüpft sind, haben die Möglichkeit, von erheblichen Vorteilen zu profitieren und die nächste Wachstumswelle auszulösen."

Der vollständige Bericht ist hier verfügbar.

Methodik

Vom 13. April bis 3. Mai 2023 befragten Diligent Institute und Spencer Stuart 992 Vorstandsmitglieder von börsennotierten Unternehmen, Börsenaspiranten und anderen privaten Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Auf Unternehmen mit Sitz in den USA entfallen 44 Prozent der Befragten, während 34 Prozent Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in Großbritannien repräsentieren. Der Rest entfällt auf Unternehmen mit Sitz in anderen Regionen der Welt.

