Visa (NYSE: V) hat heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Pismo zum Barpreis von 1 Milliarde US-Dollar bekannt gegeben. Pismo ist eine Cloud-native Emittentenverarbeitungs- und Kernbankplattform, die in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa tätig ist.

Die Übernahme von Pismo versetzt Visa in die Lage, seinen Kunden über Cloud-native APIs Kernbank- und Emittentenverarbeitungsfunktionen für Debit-, Prepaid-, Kredit- und Geschäftskarten anzubieten. Darüber hinaus erhält Visa durch die Plattform von Pismo die Möglichkeit, Kunden von Finanzinstituten Unterstützung und Konnektivität für neue Zahlungssysteme wie etwa Pix in Brasilien anzubieten.

"Durch die Übernahme von Pismo kann Visa seinen Finanzinstituten und Fintechkunden differenziertere Kernbank- und Emittentenlösungen bereitstellen, die sie ihren Kunden anbieten können", so Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer bei Visa.

"Wir bei Pismo wollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, innovative Zahlungs- und Bankprodukte auf einer zentralen Cloud-nativen Plattform einzuführen unabhängig von Zahlungssystemen, Region oder Währung. Visa liefert uns eine beispiellose Unterstützung beim weltweiten Ausbau unserer Präsenz und der Mitgestaltung einer neuen Ära für das Bankwesen und den Zahlungsverkehr", erklärt Ricardo Josua, Mitbegründer und CEO von Pismo.

Die Besetzung des Managementteams von Pismo bleibt unverändert. Die Transaktion unterliegt aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich bis zum Jahresende 2023 abgeschlossen.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein im digitalen Zahlungsverkehr weltweit führendes Unternehmen, das Transaktionen zwischen Verbrauchern, Handelsunternehmen, Finanzinstitutionen und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unser Ziel ist es, die Welt über das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen einschließen, alle Menschen überall voranbringen, und wir betrachten den Zugang zu Leistungen als Fundament für die Zukunft des Geldverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

Über Pismo

Pismo ist ein Technologieunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von Bank- und Kartenlösungen für digitale Banken und große Finanzinstitute. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Lateinamerika, Südostasien und Europa. Zu den Investoren des Unternehmens zählen Redpoint eventures, Softbank, Amazon und Accel.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "wird", "erwarten" oder ähnlichen Ausdrücke zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses, den künftigen Erfolg von Pismo, die Auswirkungen der Übernahme auf das Wachstum von Visa und die sonstigen Vorteile für Visa, Finanzinstitute und Verbraucher.

Zukunftsgerichtete Aussagen (i) beziehen sich ausschließlich auf das Datum, an dem sie gemacht werden, (ii) sind weder Aussagen über historische Tatsachen noch geben sie Garantien für zukünftige Leistungen und (iii) unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Aus diesen Gründen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den zukunftsgerichteten Aussagen von Visa abweichen. Dies kann auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, einschließlich des Zeitplans und des Ergebnisses des aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahrens, Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und Wettbewerbslandschaft, Cybersecurity-Vorfälle, Geschwindigkeit und Erfolg der Integration sowie verschiedene andere Faktoren, darunter diejenigen, die in unserem Jahresbericht auf Form 10-K für das am 30. September 2022 beendete Geschäftsjahr und in unseren anderen, bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. Soweit nicht gesetzlich verlangt übernehmen wir keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230628255546/de/

Contacts:

Medienkontakt

Visa

Constantine Panagiotatos

press@visa.com

Pismo

Debora Fortes

press@pismo.io