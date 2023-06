München/New York. (ots) -Im Solomon R. Guggenheim Museum hat BMW heute die Zusammenarbeit mit der weltweit renommierten New Yorker Künstlerin Julie Mehretu verkündet. Mehretu wurde von einer internationalen Jury aus 13 Museumsdirektoren und Kuratoren einstimmig ausgewählt, darunter Hans Ulrich Obrist (Serpentine Galleries), Richard Armstrong (Solomon R. Guggenheim Museum), Koyo Kouoh (Zeitz MOCAA) und Okwui Enwezor (1963 - 2019). BMW wird mit dem BMW M Hybrid V8 Art Car von Mehretu im Juni 2024 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans an den Start gehen - und setzt dort eine fast 50-jährige Tradition fort, die nicht nur Motorsportfans, sondern auch all diejenigen begeistert, die sich für Kunst, Technologie, Design und Mobilität interessieren. Seit 1975 haben Künstlerinnen und Künstler wie Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Esther Mahlangu, Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei und John Baldessari Fahrzeuge für BMW gestaltet."Ich habe mein Leben lang Autos geliebt, als Spielzeug, als Objekte, als Möglichkeiten. Aus diesem Grund freue ich mich sehr auf die Arbeit am nächsten BMW Art Car", so Julie Mehretu. "Der Nervenkitzel der Geschwindigkeit, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und die Innovationsmöglichkeiten von Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen, um zukünftig vollends neue Terrains der Mobilität wie auch des Motorsports aufzutun und durchzuspielen."Neben dem gestalteten Fahrzeug beinhaltet Mehretus Konzept Translocal Media Workshops, die in acht afrikanischen Städten stattfinden werden. Die Ergebnisse der Workshops werden zusammen mit dem 20. BMW Art Car 2025 im Zeitz MOCAA in Kapstadt präsentiert.Presseinformationen und Bildmaterial: https://press.bmwgroup.com/0URZqPressekontakt:Doris FleischerPressesprecherin BMW Group KulturengagementTelefon: +49 151 601 27806E-Mail: Doris.Fleischer@bmw.deOriginal-Content von: BMW Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28255/5545933