Updates schützen alle Daten gegen Cyberbedrohungen ungeachtet der Workload, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, können in Hochsicherheitsumgebungen eingesetzt werden

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein global aufgestelltes Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, gab heute bekannt, dass NetApp BlueXP fortan über neue Funktionen verfügt, welche die Position von NetApp als führende Option für die sichere Datenspeicherung weiter stärken. Im Technologieumfeld von heute waren Daten noch nie so wertvoll und so anfällig. Daten versorgen den Geschäftsbetrieb, beflügeln Innovation und schaffen außergewöhnliche Kundenerlebnisse. Von daher können stets zunehmende Cyberbedrohungen wie Ransomware-Angriffe und potenzielle Datenverluste oder -verfälschungen zerstörerische Auswirkungen haben. Heutzutage umspannen Dateninfrastrukturen häufig Vor-Ort- sowie mehrere Cloud-Umgebungen, was Datenschutz, Sicherheit und Compliance komplizierter macht. Dazu kommen der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und Budgetbeschränkungen als weitere Herausforderungen.

Unternehmen brauchen ein vereinfachtes Datenmanagement und mehr Sicherheit, um ihren Datenbesitz verwalten und katastrophale Verluste verhindern zu können. Die neuen über BlueXP bereitgestellten Ressourcen bauen auf seiner leistungsstarken, vereinheitlichten Erfahrung auf und bieten Daten-Service-Funktionen, die das Entdecken, Verwalten und Schützen von Daten über die Multi-Cloud-Infrastruktur hinweg ermöglichen, während KI- und ML-Operationen optimale Geschäftsergebnisse unterstützen.

Zu den aktualisierten Funktionen und Innovationen gehören vereinfachte Sicherung und Wiederherstellung, Datenschutz über mehr Umgebungen hinweg sowie Einsatz in Hochsicherheitsumgebungen, einschließlich Regierungsstellen, dies bei einem konstanten Betrieb, der die gleiche Erfahrung überall und für jede Anwendung sicherstellt.

"BlueXP bietet einen einmaligen, differenzierten Ansatz für die Herausforderung der Hybrid-Multi-Cloud", so Ronen Schwartz, Senior Vice President und GM, Cloud Storage bei NetApp. "Wir sind bestrebt, künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps) kontinuierlich zu erweitern, um komplexe Speicherungs- und Datenmanagement-Vorgänge weiter zu vereinfachen, während wir durch BlueXP die Cyber-Widerstandsfähigkeit unserer Kunden verbessern. Dieser Ansatz stützt nicht nur die Hochsicherheitsumgebungen unserer Regierungen, sondern spiegelt wider, was unsere Geschäftskunden in der heutigen Welt moderner Daten verlangen."

Die neuen Ressourcen von NetApp BlueXP:

Strategien für den geschlossenen Datenschutz von einem zentralen Kontrollpunkt aus über Systeme, Standorte und Workloads hinweg: BlueXP Backup und Recovery bietet fortan eine einzige Steuerungsebene, die vereinfachte kundenspezifische Backup-Strategien auf Grundlage einzelner Workloads ermöglicht. Unabhängig von der Umgebung kann jede Variante des gesamten Spektrums an 3-2-1-Backup-Strategien einfach und nach Bedarf auf Workloads angewendet werden, sodass mehrere Tools und speziell geschulte Ressourcen nicht mehr erforderlich sind. BlueXP-Backup- und Recovery-Funktionen werden auf eine breitere Palette von Workloads erweitert, während sie die anwendungskonsistente Datenbankbereitstellung in den wichtigsten Clouds unterstützen. Dabei werden entweder NetApp-Software-definierte oder Hyperscaler-native Speicherlösungen wie Oracle-Datenbanken auf Amazon FSx für NetApp ONTAP verwendet.

Bereitstellung in Hochsicherheitsumgebungen: Neue private und beschränkte Bereitstellungsmodi von BlueXP erlauben die Bereitstellung von BlueXP und damit verbundene Speicher- und Daten-Services in hochsicheren, streng vertraulichen Umgebungen, wie etwa Clouds von Regierungen oder gar "Dark-Site"-Implementierungen, die eine vollkommene Abschottung vom Internet erfordern. Cloud Insights Federal Edition ist fortan für Umgebungen und Workloads verfügbar, die den hochgradigen Schutz von FedRAMP erfordern. Cloud Volumes ONTAP (CVO) steht der US-amerikanischen Intelligence Community (IC) nun im AWS Marketplace zur Verfügung ein Marketplace, der die einzigartigen Bedürfnisse der US-Intelligence-Community durch die Bereitstellung verbesserter Sicherheit, Nutzeffekte und Kostenersparnisse unterstützt.



NetApp BlueXP ist die zentrale Methode für die Verwaltung von NetApp ONTAP, die branchenführende Datenmanagement-Software von NetApp, sowohl in der Cloud als auch vor Ort. Die heutige Bekanntgabe von BlueXP umfasst über ein Dutzend Feature-Updates und Innovationen.

