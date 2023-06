HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4475/ Herzlich willkommen zu Triple M - Matejkas Market Memos Donnerstags auf Audio CD at . Heute macht sich Wolfgang Matejka Gedanken über österreichische Institutionelle in immer schwächerer Position und die neu etablierte ÖBAG, die nur mehr als reine Verwaltungsorganisation agiert MMM Matejkas Market Memos von Wolfgang Matejka ist eingebettet in " Audio-CD.at Indie Podcasts" auf http://www.christian-drastil.com/podcast und erscheint ca. 3x monatlich. Bewertungen bei Apple machen uns Freude: https://podcasts.apple.com/at/podcast/audio-cd-at-indie-podcasts-wiener-borse-sport-musik-und-mehr/id1484919130 .Mehr: https://www.audio-cd.at/search/mmm

Den vollständigen Artikel lesen ...