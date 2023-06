DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BASF - Der Chemiekonzern BASF will nicht nur seine Kapazitäten für den Hochlauf der Elektromobilität erweitern. Im Batteriegeschäft rechnet der Konzern dieses Jahr mit einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro, bis 2030 sollen es 7 Milliarden Euro sein. "Die gesamte Industrie befindet sich noch im Hochlauf", sagte Batterie-Chef Peter Schuhmacher im Interview. (FAZ)

MERCEDES - Markus Schäfer darf auf eine zweite Amtszeit als Chefentwickler bei Mercedes-Benz hoffen. Der im Mai 2024 auslaufende Vertrag des Diplom-Ingenieurs dürfte spätestens im Herbst um zunächst zwei Jahre verlängert werden, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Schäfer mache in Summe einen guten Job und solle diesen fortsetzen, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Mercedes wollte sich dazu nicht äußern. (Handelsblatt)

SILVER LAKE - Die Private-Equity-Gesellschaft, die gerade das Softwareunternehmen Qualtrics übernommen hat, setzt anders als viele Konkurrenten auf "große Wetten". Co-CEO Egon Durban sagte im Interview mit der Financial Times, dass sich die auf Technologie fokussierte Beteiligungsgesellschaft mit ihrem Vermögen von 98 Milliarden Dollar auf weniger, aber größere Investitionen konzentrieren werde. "Wenn wir jetzt investieren, dann ist das per Definition eine große All-in-Wette", sagte Durban. "Sie werden sehen, dass wir ... eine Handvoll oder zwei große, wirklich wichtige Investitionen pro Jahr tätigen und das war's." Laut Durban bieten sich verschärfende finanzielle Bedingungen die Möglichkeit, Tech-Unternehmen zu unterstützen, die zuvor für Private-Equity-Käufer unerreichbar gewesen seien. (Financial Times)

VIESSMANN - Der Heizungsbauer Viessmann schmiedet erste Pläne für die Erlöse aus seinem Milliardendeal. Viessmann erwägt dabei die Gründung eines neuen Klimatech-Fonds, wie das Handelsblatt von drei Personen aus dem Unternehmensumfeld erfuhr. Außerdem will das Unternehmen, das sein Kerngeschäft an den US-Konzern Carrier verkauft, seine Investment-Sparte erheblich stärken, über die es sich an Mittelstandsunternehmen beteiligt. Wenn ein Klima-Tech-Fonds mit Milliardenvolumen entstünde, wäre es einer der weltweit größten Fonds dieser Art. Thematisch sollen die Investitionen unter anderem zur CO2-Reduktion beitragen. (Handelsblatt)

BAHN - Der für den Personenfernverkehr zuständige Bahn-Vorstand Michael Peterson hält Zug-Pünktlichkeitsraten von 99 Prozent wie in Japan auch in ferner Zukunft für Deutschland unerreichbar. "In Deutschland teilen sich Güter-, Regional- und Fernverkehrszüge ein und dasselbe Schienennetz, dieses Konzept ist nicht auf 99 Prozent Pünktlichkeit ausgelegt", sagte Peterson im Interview. Die Bahn hoffe nach Abschluss vieler Baustellen in absehbarer Zeit wieder mehr als 80 Prozent zu erreichen. "Mit jedem generalsanierten Korridor kommen wir solchen Werten näher", sagte der Bahnvorstand. (Augsburger Allgemeine)

