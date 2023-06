DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENTEIGNUNGEN - Enteignungen von Immobilienkonzernen in Berlin sind möglich. Das ist das Ergebnis des Abschlussberichts der Expertenkommission zur Vergesellschaftung der Wohnungen großer Immobilienfirmen in Berlin. Laut dem Bericht, der am Mittwoch dem Berliner Senat übergeben wurde, wäre eine Vergesellschaftung mit dem Grundgesetz vereinbar. Gleichzeitig bescheinigt die Kommission Berlin auch die Kompetenz, ein solches Gesetz zu beschließen. Heftige Kritik dafür gibt es aus der Immobilienbranche. (Handelsblatt)

EU-BANKENPAKET - 15 Jahre nach der Weltfinanzkrise zeichnen sich striktere Eigenkapitalvorschriften für Europas Banken ab. Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten haben sich auf Grundzüge für die Umsetzung des internationalen Bankenpakets Basel III geeinigt. Dabei ist eine Reihe von Übergangsfristen vorgesehen, was in der Branche für überwiegend positive Reaktionen sorgt und Kritiker bemängeln. In der EU tätige Banken müssen sich darauf einstellen, dass sie ab Anfang 2025 schrittweise mehr Eigenkapital vorhalten und weitere Auflagen erfüllen müssen. Momentan halten Europas Großbanken die Eigenkapitalvorgaben durchweg ein, wobei Deutschlands Institute im europäischen Mittelfeld liegen. (Börsen-Zeitung)

INDUSTRIESTROM - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat eine Alternative zum Industriestrompreis vorgeschlagen, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einführen möchte. Die Kammer setzt dabei auf eine Ausweitung sogenannter Power Purchase Agreements (PPA), also Direktstromlieferverträge, die zwischen Betreibern von Solar- oder Windparks und Unternehmen abgeschlossen werden. Das DIHK-Modell sieht für staatliche Investitionszuschüsse für die Erneuerbare Energien-Betreiber von 25 Prozent vor sowie eine Senkung der Netzgebühren um 2 Cent je Kilowattstunde. Für Gewerbe- und Industrieunternehmen könne so der Strombezugspreis im Bereich der Photovoltaik von 8,0 auf 4,4 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden und im Bereich Onshore-Wind von 9,3 auf 5,6 Cent. (Börsen-Zeitung)

KI - Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat KI-Unternehmen wie den ChatGPT-Anbieter OpenAI dazu aufgefordert, ihre Technologie zu beschränken. "Es ist schon spannend, dass ausgerechnet die Vorreiter nach Regulierung rufen - offenbar erhoffen sie sich davon auch einen Vorteil im Wettbewerb", sagte Stark-Watzinger dem Handelsblatt mit Blick auf die Forderungen etwa von OpenAI-Gründer Sam Altman nach strengen Gesetzen für KI-Unternehmen. "Wenn sie glauben, dass ihre Technologie so gefährlich ist, dann müssen sie sie oder sich beschränken. Das geht mit einer Selbstverpflichtung", sagte die FDP-Politikerin weiter. (Handelsblatt)

BILDUNG - Die Zahl der Hilfsarbeiter in Deutschland ist über viele Jahre immer gesunken, doch dieser Trend hat sich zuletzt gedreht. Bis 2014 war der Anteil der Menschen ohne Berufsausbildung unter den 25- bis 64-Jährigen auf nur noch 16 Prozent gefallen. Bis 2022 stieg er jedoch wieder auf mehr als 21 Prozent, wie eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Es sei "zu befürchten, dass der Anteil der Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in den nächsten Jahren noch ansteigen könnte", warnen die Autoren. Das IW fordert daher mehr Unterstützung für schwächere Kinder, vor allem bei der Sprachförderung. (Handelsblatt)

RENTENVERSICHERUNG - Die Bundesregierung kürzt den Bundeszuschuss an die Rentenversicherung um 600 Millionen Euro im Jahr. Das Bundesarbeitsministerium erfüllt auf diese Weise Sparvorgaben von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für den Etat des Ressorts, wie Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten aus Regierungskreisen erfuhren. Konkret geht es dabei um Geld aus dem sogenannten zusätzlichen Bundeszuschuss, der pauschal für die Abgeltung nicht beitragsgedeckter Leistungen dienen soll. Die Kürzung soll für die Jahre 2024 bis 2027 gelten. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

