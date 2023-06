Siemens reduziert seine Beteiligung an Siemens Energy. Die ehemalige Mutter reduziert ihre Beteiligung auf nur noch 25,1 %. Der Großaktionär Mawer Investments Management hat genug. Die kanadische Investmentgesellschaft trennt sich von einem großen Paket an Fuchs Petrolub Stammaktien. Visa übernimmt die Fintech-Plattform Pismo. Die Kreditkartengesellschaft wird 1 Mrd. US-Dollar zahlen.Verluste dominieren am Donnerstagmorgen den Handel in Asien. Nach einem durchwachsenen Handel in New York tauchen nahezu alle Benchmarks in der Region ins Minus ab. Einzig ...

