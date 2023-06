Die Aktie von BP kommt derzeit einfach nicht in Schwung. Dies liegt natürlich auch daran, dass die Ölpreise bereits seit längerer Zeit schwächeln. So sind sie am Donnerstag gefallen und haben damit einen Teil der deutlichen Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 73,55 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 69,12 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...