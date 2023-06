DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Islamischen Opferfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Juni nach dem Rückgang im Vormonat wieder zugenommen haben. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen ist und sehen die Jahresteuerungsrate bei 6,7 (Mai: 6,3) Prozent. Analysten nehmen an, dass das Inflationsgeschehen stark von Basiseffekten beeinflusst wurde. So dürfte die Jahresteuerung von den Energie- und Nahrungsmittelpreisen gedrückt worden sein. Ein wichtiger Faktor, der die Verbraucherpreise im Mai sogar sinken ließ, fehlt aber im Juni: Die Einführung des 49-Euro-Tickets im Nahverkehr. Daten zur Entwicklung der Kerninflation, auf die die EZB derzeit besonders achtet, veröffentlicht Destatis nicht. Es lassen sich aber Rückschlüsse aus den Veröffentlichungen der sechs Bundesländer schließen, die ihre Daten ab 7.30 (Nordrhein-Westfalen) veröffentlichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 2Q

11:00 DE/Creditreform, Insolvenzen 1. Halbjahr

14:30 DE/ZF Friedrichshafen AG, PK Global Technology Day

DIVIDENDENABSCHLAG

Dr.Ing.h.c. F.Porsche 1,01 EUR GK Software 0,04 EUR Nabaltec 0,28 EUR SGT German Private Equity 0,02 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,0 zuvor: 96,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,6 zuvor: -5,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,1 Vorabschätzung: -16,1 zuvor: -17,4 - DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+6,3% gg Vj - US 14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,4% gg Vq 2. Veröff.: +1,3% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,2% gg Vq 2. Veröff.: +4,2% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 264.000 zuvor: 264.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.068,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.418,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.145,25 +0,1% Nikkei-225 33.381,17 +0,6% Schanghai-Composite 3.184,99 -0,1% Hang-Seng-Index 18.906,29 -1,4% +/- Ticks Bund -Future 134,36% -42 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.949,00 +0,6% DAX-Future 16.104,00 +0,5% XDAX 15.980,26 +0,5% MDAX 27.220,45 +1,2% TecDAX 3.145,41 +1,6% EuroStoxx50 4.344,75 +0,9% Stoxx50 3.959,22 +0,5% Dow-Jones 33.852,66 -0,2% S&P-500-Index 4.376,86 -0,0% Nasdaq-Comp. 13.591,75 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,78% +59

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem recht volatilen Geschäft rechnen Händler am Donnerstag. Der Markt dürfte weiter von neuen Positionierungen in Richtung Halbjahresultimo geprägt sein. Dies zeigt sich an Sektorrotationen hinter den Indizes und fehlenden Trends. Auch die uneinheitlichen Vorgaben der Wall Street unterstreichen dies. Klar im Minus gingen die Versorgerwerte aus dem Handel, die unter den Zinsaussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Sintra litten. Wie von einigen Marktbeobachten erwartet, nutzte Powell das dortige Podium, um nochmal seinen Willen zur Inflationsbekämpfung in aller Deutlichkeit zu unterstreichen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli preisten Marktteilnehmer daraufhin mit fast 82 Prozent ein nach nur 52 Prozent vor einem Monat.

Rückblick: Fester - Nachdem am Dienstag die europäischen Börsen sowie der US-Markt die negative Serie von sechs Minus-Tagen in Folge beendet haben, hellte sich die Stimmung unter Investoren am Mittwoch auf. Auch jüngst positive Konjunkturdaten aus den USA sorgten dafür, dass Käufer den Weg an die Börse suchten. Lenzing stürzten um 8,6 Prozent ab. Das nahende Ende des Bezugsrechtehandels belastete. Vom Konstrukt her würden diejenigen Bezüge, die nicht ausgeübt wurden, zu einem späteren Zeitpunkt per Privatplatzierung angeboten. Damit könnte der Druck auf die Aktie anhalten, hieß es. Seit langem profitiert die Aktie von Ocado davon, dass das Unternhmen als potenzielles Übernahmeziel in den Medien gehandelt wird. Im Handel wurde nun davon berichtet, dass Amazon kein Interesse an dem britischen Online-Supermarkt habe. Für die Aktie ging es in London um 5 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Zalando stellten mit einem Abschlag von 5,8 Prozent den Verlierer im DAX. Ein negativer Kommentar von Bernstein belastete. Siemens Energy erholten sich um weitere 6,7 Prozent. Hier halfen die jüngsten Kommentare der Analysten, unter anderem hatte am Vorabend JP Morgan für Vertrauen gesorgt. Auf der anderen Seite wurden die Analysten der Societe Generale für den Bereich Digital Industries von Siemens vorsichtiger, die Aktie schloss 3,1 Prozent niedriger. Bei Covestro wurde das Minus von 3,3 Prozent mit Gewinnmitnahmen begründet, nachdem jüngst auf ein Übernahmegebot gesetzt worden war. Elmos Semiconductor zogen 7,4 Prozent an. Das Halbleiterunternehmen verkauft seine Waferfertigung in Dortmund.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem nachrichtenarmen Umfeld ist es mit den Kursen etwas nach oben gegangen. In der ersten und zweiten Reihe wurden dabei keine auffälligen Bewegungen verzeichnet. Unter den Nebenwerten machten GBS Software am Abend einen Sprung von fast 40 Prozent. Das Unternehmen hatte den Ausbau seiner Beteiligung an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (Rosag) auf 51 Prozent vermeldet. GBS will nun "mit der Gesellschaft einen Unternehmensvertrag abschließen, um steuerliche Vorteile" zu nutzen.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Belastet wurde die Stimmung von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser sagte auf dem EZB-Notenbankerforum in Sintra, die geldpolitische Straffung müsse fortgesetzt werden, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Berichte, denen zufolge Washington ein neues Exportverbot von KI-Chips nach China verhängen will, bremsten schon zu Beginn des Handels die Vortagesrally aus. Die Aktien der Chiphersteller AMD (-0,2%), Nvidia (-1,8%) und Intel (-1,5%) gerieten unter Druck. Am übrigen Markt stiegen Jefferies Financial um 3,5 Prozent, obwohl die Quartalszahlen des Finanzinstituts einnahmen- und gewinnseitig deutlich rückläufig ausgefallen waren. Dazu verfehlten sie die Erwartungen der Analysten. Der CEO sprach aber von einem guten Geschäft im Juni und einer Rückkehr zu einem normaleren Umfeld. Für Aerovironment ging es um 5 Prozent aufwärts. Der Drohnenhersteller übertraf mit dem Gewinn die Schätzungen und gab eine überzeugende Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab. Carnival (+8,8%) legten den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Die Aktien der Kreuzfahrtreederei hatten am Montag zunächst mit Verlusten auf starke Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick reagiert, was Beobachter als "Sell on good News"-Reaktion bezeichneten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 -17,5 4,88 28,8 5 Jahre 3,98 -5,5 4,03 -2,4 7 Jahre 3,85 -6,3 3,91 -12,3 10 Jahre 3,71 -5,5 3,76 -17,0 30 Jahre 3,81 -3,6 3,84 -16,5

Anleihen waren angesichts der gestiegenen Risikoscheu gefragt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0888 -0,2% 1,0915 1,0915 +1,7% EUR/JPY 157,38 -0,1% 157,60 157,47 +12,1% EUR/CHF 0,9780 -0,0% 0,9785 0,9788 -1,2% EUR/GBP 0,8625 -0,1% 0,8637 0,8636 -2,5% USD/JPY 144,54 +0,1% 144,38 144,21 +10,2% GBP/USD 1,2624 -0,1% 1,2639 1,2639 +4,4% USD/CNH 7,2590 +0,2% 7,2451 7,2531 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.210,39 +0,2% 30.136,76 30.357,82 +82,0%

Der Dollar zeigte Stärke nach seinem Schwächeanfall vom Vortag. Vor allem gegen das britische Pfund machte die US-Währung Boden gut.

Der Dollar zeigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weiter Stärke, der Dollarindex zieht um weitere 0,3 Prozent an - noch immer gestützt von den falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell in Sintra. Die CBA-Analysten erwarten eine weitere Zinsanhebung in den USA im Juli um 25 Basispunkte und halten im Anschluss weitere Zinserhöhungen für absolut denkbar.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,20 69,56 -0,5% -0,36 -12,8% Brent/ICE 73,84 74,24 -0,5% -0,40 -11,2%

Deutlich fester tendierte der Ölpreis, nachdem die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken waren. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,75 Prozent auf 69,56 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.905,08 1.907,78 -0,1% -2,70 +4,5% Silber (Spot) 22,76 22,73 +0,2% +0,04 -5,0% Platin (Spot) 917,45 915,50 +0,2% +1,95 -14,1% Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold leicht unter Druck. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.913 Dollar. Gedrückt wurde der Preis des Edelmetalls vom festeren Dollar und der Erwartung eines weiterhin hohen Zinsniveaus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Der Gouverneur der japanischen Notenbank sieht Anzeichen dafür, dass sich die Inflationsrate des Landes ihrem Ziel nähert. Er sei aber noch nicht zuversichtlich genug, um die Geldpolitik zu ändern, sagte Kazuo Ueda in einer Podiumsdiskussion beim geldpolitischen Forum in Sintra. Sollte die Bank of Japan (BoJ) zu der Überzeugung gelangen, dass die Inflation bis zum Jahr 2024 nachhaltig höher sein wird, wäre dies ein guter Grund, die Geldpolitik zu ändern, so Ueda.

BANKENSTRESSTEST USA

Die US-Notenbank bezeichnet die größten US-Kreditinstitute in ihrem diesjährigen Bankenstresstest nach einer Reihe von Zusammenbrüchen mittelgroßer Banken zu Beginn des Jahres weiterhin als gesund. Alle 23 Geldhäuser, die an den Stresstests teilgenommen haben, haben gut abgeschnitten, wie die Fed mitteilte. Konkret bedeutet dies, dass sie über dem Mindestkapitalniveau bleiben und auch in einer schweren Rezession weiterhin Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben würden.

SIEMENS

überträgt zur Stärkung seines Pensionsvermögens in Deutschland einen Anteil an Siemens Energy in den eigenen Pensionsfonds. Wie der Konzern mitteilte, soll ein Anteil von 6,8 Prozent an dem Energiekonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. per heutigen Mittwoch übertragen werden. Die Beteiligung der Siemens AG an Siemens Energy sinke dadurch auf 25,1 Prozent.

HOME24

Der Möbelhändler XXXLutz will die bereits übernommene Home24 wie geplant von der Börse nehmen und bietet den verbliebenen Aktionären den gleichen Preis wie Ende 2022. Im Zuge des Delisting-Angebots werden für alle noch ausstehenden Home24-Aktien je 7,50 Euro offeriert, wie die Einrichtungshauskette mitteilte. Gemeinsam mit verbundenen Gesellschaften habe sich XXXLutz insgesamt rund 94,65 Prozent am derzeitigen Grundkapital gesichert.

MICROSOFT

Die Chefs von Microsoft und Activision Blizzard haben die geplante Übernahme verteidigt und beteuert, den Wettbewerb durch die Transaktion nicht zu behindern.

NVIDIA

Die möglichen neuen Beschränkungen beim Export von Chips für den Bereich KI nach China könnten nach Einschätzung von Nvidia erhebliche Nachteile mit sich bringen. "Langfristig werden Beschränkungen, die den Verkauf unserer KI-Chips nach China verbieten, zu einem dauerhaften Chancenverlust für die US-Industrie führen, in einem der größten Märkte der Welt zu konkurrieren und die Marktführerschaft zu übernehmen - Auswirkungen auf unser künftiges Geschäft und unsere Finanzergebnisse sind vorhanden", sagte Colette Kress, Finanzchefin von Nvidia.

VISA

plant die Übernahme des Finanztechnologieunternehmens Pismo für 1 Milliarde Dollar in bar.

