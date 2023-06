BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Der Autobauer Renault hebt dank eines besser als erwartet laufenden Geschäfts seine Gewinnaussichten für das Gesamtjahr an. Die Franzosen peilen nun eine operative Gewinnmarge im Konzern von 7 bis 8 Prozent vom Umsatz an, wie sie am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Bisher standen mindestens 6 Prozent Marge im Plan. Analysten hatten bisher für das Gesamtjahr eine Marge von lediglich 6,2 Prozent erwartet. Konzernchef Luca de Meo sagte, die Prognoseerhöhung sei den "fortgesetzten Anstrengungen zum Senken von Kosten und der beispiellosen Produktoffensive" zu verdanken. Im Autogeschäft soll der freie Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft jetzt mindestens 2,5 Milliarden Euro betragen, nach zuvor angepeilten mindestens 2 Milliarden.

Renault legt am 27. Juli die Zahlen für das in den kommenden Tagen endende erste Halbjahr vor. Der Konzern erwartet für die ersten sechs Monate eine operative Gewinnmarge von mehr als 7 Prozent, der freie Mittelzufluss aus dem Kerngeschäft dürfte rund 1,5 Milliarden Euro betragen./men/nas/stk