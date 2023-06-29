The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2023
ISIN Name
ES06828709N7 SACYR S.A. -ANR-
US98421V1061 XERO LTD UNSP.ADS/1/5
DE0001143261 BUNDANL. KPS 4.7.23
XS2020580945 INTECONSAIRL 19/23
XS0878743623 AXA S.A. 13/43 FLR MTN
XS0950055359 TEL.FIN.13/23 MTN
DE000A1R0Z77 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/23
XS0949964810 OEBB INFRAST 13/23 MTN
DE000HLB3C09 LB.HESS.THR.CARRARA07C/16
CH0326371421 HIAG IMMOBIL. 16-23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2023
ISIN Name
ES06828709N7 SACYR S.A. -ANR-
US98421V1061 XERO LTD UNSP.ADS/1/5
DE0001143261 BUNDANL. KPS 4.7.23
XS2020580945 INTECONSAIRL 19/23
XS0878743623 AXA S.A. 13/43 FLR MTN
XS0950055359 TEL.FIN.13/23 MTN
DE000A1R0Z77 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/23
XS0949964810 OEBB INFRAST 13/23 MTN
DE000HLB3C09 LB.HESS.THR.CARRARA07C/16
CH0326371421 HIAG IMMOBIL. 16-23