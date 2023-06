The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.06.2023



ISIN Name

ES06828709N7 SACYR S.A. -ANR-

US98421V1061 XERO LTD UNSP.ADS/1/5

DE0001143261 BUNDANL. KPS 4.7.23

XS2020580945 INTECONSAIRL 19/23

XS0878743623 AXA S.A. 13/43 FLR MTN

XS0950055359 TEL.FIN.13/23 MTN

DE000A1R0Z77 SACHSEN-ANH.LS.A. 13/23

XS0949964810 OEBB INFRAST 13/23 MTN

DE000HLB3C09 LB.HESS.THR.CARRARA07C/16

CH0326371421 HIAG IMMOBIL. 16-23

