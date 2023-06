NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einem Investorentag zu Forschung und Entwicklung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe das Potenzial einer Kommerzialisierung von vier Kassenschlager-Medikamenten bis zum Ende des Jahrzehnts beschrieben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Informationen nur begrenzte Auswirkungen auf die kurzfristige Aktienkursentwicklung haben werden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 06:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 06:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken