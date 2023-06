Was die Aktie des Bau- und Architektursoftware-Anbieters Nemetschek bislang zeigt, ist eine Korrektur in einem klar bullischen Gesamtbild. Doch sollte das gestrige Plus nicht vorhalten, könnte sich das ganz schnell ändern: Die Bullen sind gezwungen, am Ball zu bleiben.

