Unternehmen rund um die XXXLutz-Gruppe veröffentlichen ein freiwilliges öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots für alle noch ausstehenden Aktien der home24 SE. XXXLutz wird den verbliebenen home24-Aktionären eine Gegenleistung in bar in Höhe von 7,50 Euro je home24-Aktie bieten, das entspricht dem Angebotspreis für das bereits beendete Übernahmeangebot. Die XXXLutz-Gruppe hält bereits insgesamt rund 94,65 Prozent am derzeitigen Grundkapital von home24. Man sei davon überzeugt, dass das geplante Delisting der home24-Aktien und der Wechsel in eine private Eigentümerstruktur im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen und zahlreiche Vorteile mit sich bringen, heißt es. home24 So könnten Kosten eingespart werden, der regulatorische ...

