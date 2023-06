DJ Evotec bekommt 2 Millionen Euro Meilensteinzahlung von Bayer

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec erhält von Bayer eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Millionen Euro. Die Zahlung werde durch die erste Verabreichung einer Prüfsubstanz an den ersten Patienten einer Phase-I-Studie im Bereich Nierenerkrankungen ausgelöst, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Das Programm ist Teil einer strategischen Zusammenarbeit, die Evotec und Bayer 2016 eingegangen sind. Im konkreten Fall sind bei Erfolg des Wirkstoffprogramms weitere klinische und kommerzielle Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren vom Nettoumsatz möglich.

June 29, 2023

